Fasching Kostümwahl ist meistens Frauensache

Im Ettringer Kostümverleih KlaWa herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb Von Alf Geiger

Donald Duck? Oder eine Prinzessin? Wie wär’s denn mit einem Cowboy? Oder vielleicht die Hexe? Im Kostümverleih KlaWa in Ettringen schwirrt die Luft und das närrische Volk sucht lautstark nach dem passenden Kostüm für den bevorstehenden Faschingsendspurt.

Mittendrin stehen Martina Klaus und Marianne Wagner – und bleiben ganz cool. Sie kennen das, immer in den letzten Tagen vor dem Faschingswochenende geht es in ihrem Kostümverleih buchstäblich zu wie in einem „Taubenschlag“. Hier eine Kundin, die sich über drei Kleiderständer hinweg mit ihrer Freundin berät, ob es doch nicht besser eine Kuh sein soll? Dort das Ehepaar, das leise „verhandelt“...

Die Auswahl ist groß, mehr als 3000 verschiedene Kostüme stehen zur Verfügung – da bleibt kein Faschings-Wunsch unerfüllt und sollte einmal tatsächlich ein Kostüm nicht wie gewünscht vorrätig sein, dann finden die beiden Gute-Laune-Expertinnen eine Lösung.

„Fasching ist für viele eine ernste Angelegenheit, da wird nichts dem Zufall überlassen“, schmunzelt Marianne Wagner, die als gebürtige Ettringerin das „Faschings-Gen“ natürlich schon in die Wiege gelegt bekam und im Jahr 1980 als „Prinzessin Marianne I. von Lack und Löckli“ die Ettrinarria selbst angeführt hatte. Und ihre Großcousine Martina war nicht weniger faschings-verrückt und so sammelten sich in den Familien über die Jahre hinweg immer mehr Kostüme an. Und dann, bei einem Kaffeekränzchen vor ziemlich genau 19 Jahren, hatten die beiden eine Idee: „Machen wir doch einen Kostümverleih auf.“ Gesagt, getan: In der ersten Saison waren es nur drei Kunden, die sich von einem Kleiderständer im Schlafzimmer etwas aussuchen wollten. Doch dann ging alles sehr schnell und es sprach sich herum, dass man in Ettringen hochwertige und schöne Kostüme zu einem vernünftigen Preis ausleihen kann.

Daran hat sich nicht geändert und so sind es ganz viele Stammkunden, die seit Jahren immer wieder kommen. Das freut die beiden Kostüm-Kennerinnen natürlich besonders, die sich immer wieder auf neue, manchmal überraschende Trends einstellen müssen: Waren Cowboys und Indianer in den vergangenen Jahren nicht so gefragt, hat die neue Winnetou-Verfilmung jetzt wieder dafür gesorgt, dass sich auch große Buben wieder gerne in Wild-West-Manier verkleiden.

Aber gerade das macht Martina Klaus und Marianne Wagner so Spaß: „Es wird nie langweilig. Und wir finden immer für jeden was.“ Und wenn Paare gemeinsam ein Kostüm für den bevorstehenden Fasching aussuchen, ist die Sache sowieso sehr einfach: „Die Männer schauen, die Frauen entscheiden“, wissen die KlaWa-Unternehmerinnen aus langjähriger Erfahrung.