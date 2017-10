2017-10-14 00:34:34.0

Kreative Ideen für Kneipp entwickeln

Kneipp-Bund mit Symposium zum 120. Jubiläum

Der Kneipp-Bund veranstaltet am heutigen Samstag das Symposium „Zukunft gestalten – 120 Jahre Kneipp-Bund“ im Guggerhaus Bad Wörishofen. Man setze sich seit nunmehr 120 Jahren „mit Überzeugung und Leidenschaft für einen gesunden und naturverbundenen Lebensstil ein“, teilt der Verband dazu mit.

Die Tradition der Kneippschen Naturheilverfahren, basierend auf den fünf Elementen Wasser, Bewegung, Lebensordnung, Ernährung und Heilpflanzen, werde „gelebt, gestärkt und weiterverbreitet“, in den Vereinen und im Verband. Dieses Jubiläum würdige „ein bemerkenswertes Kapitel deutscher Gesundheits- und Kulturgeschichte“, findet man beim Kneipp-Bund.

„Die Kneipp-Bewegung hat sich stets weiterentwickelt und Veränderungsprozesse in der Gesellschaft begleitet und unterstützt“, so der Präsident des Kneipp-Bundes, Bad Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek. Der heutige Landtagsabgeordnete sagt zudem: „Wir sind überzeugt, dass soziale Verbundenheit und ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen in der heutigen Zeit mehr denn je unabdingbare Bestandteile einer zukunftsfähigen Gesellschaft sind. Wir müssen Kneipp einfach ‚weiter denken’.“

Daher wird der Kneipp-Bund das Jubiläum zum Anlass nehmen, auf dem Symposium neue Thesen für die bundesweite Kneipp-Bewegung zu diskutieren. Man wolle Antworten auf die Fragen finden, ob „und gegebenenfalls wie die fünf Kneipp-Elemente inhaltlich um aktuelle soziale und ökologische Aspekte ergänzt werden könnten“. Das Ziel des Symposiums seien „kreative und innovative Ideen und Lösungsvorschläge“, die richtungsweisend für einen nachhaltigen Lebensstil sein können. Auch die ehemaligen Präsidenten des Kneipp-Bundes, Marion Caspers-Merk und Ulf Fink, werden zu Gast sein und sich den Fragen von Bundesgeschäftsführerin Annette Kersting stellen. (mz)