Kreis fördert Hilfen für Familien

Mehr als 29000 Euro für soziale Angebote

In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreisausschuss Zuschüsse in Höhe von 29400 Euro gewährt, mit denen der Landkreis auch in diesem Jahr wieder verschiedene Hilfsangebote für Familien unterstützt. Das Familienpflegewerk Unterallgäu-Memmingen hatte um einen Zuschuss in Höhe von 20000 Euro gebeten, muss sich aber mit weniger zufrieden geben: In diesem Jahr bekommt der Verein 16000 Euro, ab dem kommenden Jahr soll der Zuschuss dann auf 18000 Euro erhöht werden. Das Familienpflegewerk hilft Familien in Notlagen, in denen beispielsweise die Mutter erkrankt ist und sich nicht mehr um die Kinder und den Haushalt kümmern kann.

Ähnliche Hilfe leisten die Katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer. Diese bezuschusst der Kreis in diesem Jahr wieder mit 4000 Euro. In der Sitzung regte Landrat Hans-Joachim Weirather jedoch an, auch diesen Zuschuss ab dem kommenden Jahr um rund zehn Prozent zu erhöhen.

Die Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg bekommt auch heuer einen Zuschuss in Höhe von 7000 Euro. Die Einrichtung berät in Memmingen und Mindelheim bei allen Fragen rund um Konflikte in der Partnerschaft, bei Trennung oder Scheidung. Die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Diakonischen Werks Memmingen fördert der Landkreis diesmal mit 2400 Euro statt 2000 Euro. (mz, baus)