2017-05-09 00:34:32.0

Politik Kritik an Beschlüssen des Stadtrates

Bürgermeister setzt Aufhebung und Beanstandungen auf die Tagesordnung

Wenn der Stadtrat von Bad Wörishofen zur nächsten Sitzung zusammenkommt, geht es auch um bereits gefasste Beschlüsse. Bürgermeister Paul Gruschka hat Beanstandungen auf die Tagesordnung vom Mittwoch, 10. Mai, gesetzt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im großen Saal des Rathauses.

Zunächst will Gruschka dort dem Stadtrat die noch ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 und 2013 vorstellen. Außerdem geht es um einen Antrag der Grünen-Fraktion zu Einsichtnahme in Niederschriften aus nicht öffentlichen Sitzungen. Ein weiterer Punkt ist die Baustelle an der Ecke Ulmenweg/Gärtnerweg, wo unter anderem die erste Tagespflege Bad Wörishofen entsteht. Dem Stadtrat liegt ein Antrag auf Bauzeitverlängerung vor. Davon berührt ist der Lärmschutz in der Kernstadt. Dann geht es um die Sitzung vom 8. März und die Beanstandung des gefassten Stadtratsbeschlusses, das Schreiben des Landratsamtes Unterallgäu zum Beschluss der Nachtragshaushaltssatzung dem Stadtrat vorzustellen und in das Ratsinformationssystem einzustellen.

Ein weiter Punkt ist die Beanstandung des Stadtratsbeschlusses vom 8. März, der Bürgermeister möge über Besuche und Gespräche mit Gewerbebetrieben berichten.

Außerdem hat Paul Gruschka die Aufhebung des Beschlusses des Hauptausschusses vom 30. November auf die Tagesordnung gesetzt, wonach der Bürgermeister den Stadtratsmitgliedern die städtischen Pressemitteilungen in Kopie schicken muss. (m.he)