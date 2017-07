2017-07-24 00:33:31.0

Ethik Kritik an der „Ehe für alle“

Der frühere Mindelheimer Abgeordnete Robert Antretter vermisst eine vertiefende Debatte. Was er für geboten hält

Im parlamentarischen Schnellverfahren war die „Ehe für alle“ kurz vor der Sommerpause in Berlin entschieden worden. Ohne dass eine vertiefende Parlamentsdebatte vorangegangen war, gewährte der Gesetzgeber lesbischen und schwulen Paaren dieselben Rechte wie der Ehe zwischen Mann und Frau. Schon kurz nach der Entscheidung hatten sich erste Stimmen gemeldet, die bezweifelten, dass der Gesetzgeber eine solch weitreichende Entscheidung allein treffen kann. Das Bundesverfassungsgericht soll klären, ob das Gesetz mit dem Grundgesetz in Einklang steht.

Jetzt hat sich auch der frühere Bundestags- und Europaabgeordnete Robert Antretter (SPD) in die Debatte eingeschaltet. Er lebt heute in der Nähe von Stuttgart, war aber lange Zeit in Mindelheim. In einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Augsburger Weihbischof Anton Losinger und dem Jenaer Ethik-Professor Nikolaus Knoepffler heißt es, es wäre „wünschenswert, durch das Bundesverfassungsgericht klären zu lassen, ob die Bundestagsentscheidung mit Artikel 6 des Grundgesetzes vereinbar ist. Alle drei gehören übrigens der Bio-Ethik-Kommission der Bayerischen Staatsregierung an. Antretter vertritt damit eine konträre Position zu allen SPD-Bundestagsabgeordneten, die dem Gesetz zugestimmt hatten.

In Artikel 6 ist geregelt, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung stehen. Ursprünglich sei eine Ehe die Verbindung von einem Mann mit einer Frau auf Lebenszeit. Ein wesentlicher Zweck dieser Verbindung sei Nachkommenschaft. „Das ist auch einer der Hauptgründe, warum der Staat sich überhaupt mit dieser Verbindung befasst und sie nicht als reine Privatsache den Einzelnen überlässt.“

Ehen sind nicht mehr notwendig die Verbindung von einem Mann und einer Frau: Der deutsche Bundestag hat mit Mehrheit die Ehe für homosexuelle Menschen zugelassen. „Warum schützt der Staat auch die Beziehung zwischen einem Mann und einem Mann beziehungsweise einer Frau und einer Frau?“

Denn faktisch können zum jetzigen Zeitpunkt weder ein Mann mit einem Mann noch eine Frau mit einer Frau eigene Nachkommen haben.

Allerdings können sie Kinder adoptieren und mit Hilfe von Leihmüttern können Männer eigenen biologischen Nachwuchs bekommen, zumindest einer der beiden Männer des homosexuellen Paares. Neue Forschungen mit künstlichen Gameten zeigen, dass in Zukunft weitere Möglichkeiten offenstehen könnten. Eine wesentliche Frage lautet: Möchten wir diese Entwicklungen befördern?

In unserem Land leben Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Der Koran erlaube, dass ein Mann bis zu vier Frauen heiratet. „Mit welchen Gründen halten wir in unserem Land an dem dritten Element, das ursprünglich eine Ehe auszeichnete, fest, nämlich, dass sie eine Verbindung von einem Menschen mit einem zweiten Menschen ist?“ Warum erlaubt der Staat nicht auch die Ehe von mehreren Menschen und schützt diese, fragen Antretter, Losinger und Knoepffler.

Bedrückend finden die drei darum, dass das Parlament eine Position, die für weite Teile der Bevölkerung immer noch einen hohen Wert bedeutet, nämlich dass die Ehe die Verbindung von einem Mann mit einer Frau ist und dass diese Verbindung einen besonderen Schutz genießen soll, für parlamentarische Verhältnisse blitzschnell „geräumt“ hat. „Wir bedauern, dass im Bundestag so wenig darüber debattiert wurde, was im Blick auf die verfassungsrechtlichen und religiösen Fundamente unserer Gesellschaft „auf dem Spiel“ steht.“ (jsto)