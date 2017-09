2017-09-08 00:32:46.0

Künstler im Dialog

Kunstkreis Lechkiesel im Kleinen Schloss

14 Künstlerinnen und Künstler zeigen ab Samstag, 9. September, im Kleinen Schloss ihre Werke. Vernissage ist um 18 Uhr. Die zeitgenössischen Arbeiten zeigen gegenstandslose und figurative Malerei, delikat ausgearbeitete Grafiken, abstrahierende und abstrakte Plastiken, für Individuen stehende Buchobjekte und eine Installation mit kritischem Hintergrund. Diese Werke bilden einen Kontrast zu den historischen Räumen.

Die Künstler aus der Region Augsburg, Aichach, Mering, Kissing, Landsberg sind im Kunstkreis Lechkiesel Kissing organisiert und haben sich in Ausstellungen in Bad Wörishofen, Marktoberdorf, Donauwörth, Krumbach, Senden, Landsberg, München und in Augsburg bei der Großen Schwäbischen mit Erfolg beteiligt, vier von ihnen sind mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Zur Vernissage tritt das Duo Becky Sikasa (Gesang) und David Scobie (Gitarre, Schlagzeug) auf. (mz)

Sonntag, 10. September, und Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, jeweils von 13 bis 18 Uhr.