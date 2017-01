2017-01-03 00:34:48.0

Gesundheit Kur für Pflegende

Holetschek fordert Verbesserungen

Der Bayerische Heilbäder-Verband fordert die Bundesregierung und die Staatsregierung auf, 2017 zum Jahr der Pflegekräfte auszurufen. „Anfang des Jahres ist das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft getreten. Damit hat der Bund zahlreiche Verbesserungen für die Pflegebedürftigen erreicht“, so der Vorsitzende des Verbandes, Bad Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek. „Jetzt ist es dringend an der Zeit, sich dem Thema Pflegekräfte zu stellen. In Deutschland droht ein gravierender Mangel an Pflegekräften.“

Holetschek regt eine breit angelegte Ausbildungskampagne für die Berufe der Alten- und Krankenpflege auf Bundes- und Landesebene an. „Wir brauchen für diese Berufe mehr Wertschätzung in der Gesellschaft.“

Zudem müsse für Pflegekräfte die Kur zur Pflichtleistung der Krankenkassen werden. (mz)