Tourismus Kur fürs Kurhaus

Auch heuer wird in Bad Wörishofen kräftig investiert. Grüne: Schließung ist keine Option. Von Markus Heinrich

Die öffentlichen Gebäude in Bad Wörishofen kosten jedes Jahr eine Menge Geld. Alleine der Gebäudeunterhalt im Bereich des Kur- und Tourismusbetriebs schlägt Jahr für Jahr mit mehr als drei Millionen Euro zu Buche. Auf diesen Umstand hatte jüngst Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer hingewiesen. Dazu kommt, dass die Stadt an allen Ecken und Enden sparen muss. Trotzdem sei es gelungen, einige „wichtige Verbesserungen“ am Kurhaus vorzunehmen, sagt Kurdirektorin Petra Nocker.

„Wir haben trotz der Sparmaßnahmen im und für das Kurhaus viel investiert“, teilt sie mit. So wurde im Jahr 2016 im Kursaal eine neue Licht- und Tontechnik installiert, die Toiletten im Kurtheater konnten saniert und ein neuer Waschtisch im Frauen-WC eingebaut.

Zudem hat der Kurbetrieb den Brandschutz des Gebäudes auf den neuesten Stand und die energetische Sanierung auf den Weg gebracht. Insgesamt hat das nach Auskunft Nockers rund 230000 Euro gekostet.

„Besonders die Verbesserungen in der Licht- und Tontechnik waren uns sehr wichtig, weil unsere Veranstaltungen nun in noch höherer Qualität durchgeführt werden können“, sagt Nocker. „Licht und Ton sind auf dem neuesten Stand und wir präsentieren uns so als technisch hochwertiges und modernes Veranstaltungshaus.“ Für das Jahr 2017 seien weitere Maßnahmen geplant. Nocker nennt den Austausch der Waschtische in der Männer-Toilette des Kurtheaters. Im Kurhaus soll ein Erste-Hilfe-Raum eingebaut werden. Zudem gehe es in Sachen energetische Sanierung weiter. Diese wird nach Auskunft der Kämmerei womöglich rund 3,2 Millionen Euro kosten.

Grünen–Sprecherin Hofer hatte gesagt, dass das hohe Defizit des Kur- und Tourismusbetriebes eben auch vom Unterhalt der großen Kureinrichtungen komme. Diese Kosten würden schon längst nicht mehr aus den Übernachtungen gedeckt. „Den Kur- und Tourismus-Betrieb dafür zu kritisieren, wäre unfair“, sagte Hofer gegenüber unserer Zeitung. „Es war mir wichtig, klarzustellen, dass die Stadt sich entweder zu dieser Subvention bekennt, weil sie strategisch wichtig ist – dann braucht man auch nicht lamentieren und den Kur- und Tourismusbetrieb dafür schelten – oder eben andere Finanzierungsmöglichkeiten sucht.“ Ein Unternehmen, so Hofer, würde auch eine Schließung in Betracht ziehen.

Die Grünen hielten allerdings die Kureinrichtungen „für essenziell“ wichtig für Bad Wörishofen. „Eine Schließung würde den Heilbadstatus gefährden und das ist definitiv keine Option für die Zukunft Bad Wörishofens“, sagt Hofer.