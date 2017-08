2017-08-04 16:52:00.0

Veranstaltung Kurhaus verwandelt sich in eine Puppenstube

Beim Puppen- und Bärenmarkt gibt es viel zu entdecken.

Im Kurhaus in Bad Wörishofen findet am kommenden Wochenende, 5. und 6. August, wieder ein Puppen - und Bärenmarkt statt. Geöffnet ist er am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr und der Eintritt ist frei. Alte Puppen aus 2 Jahrhunderten sind ebenso vertreten wie die Puppenkinder unserer Zeit. Freund Teddybär darf natürlich auch nicht fehlen und ist in vielen Variationen mit von der Partie. Ein weiteres Highlight sind die sogenannten Rebornbabies: Sie werden in liebevoller Handarbeit hergestellt und sehen „sehr echt“ aus. Zwei Puppen- und Bärenkliniken sorgen auch in schwierigen Fällen für „Heilung“. Wer selbst noch ein altes Schätzchen zu Hause hat, kann es gern auf Wert und Herkunft schätzen lassen. Zubehör für Puppe und Bär runden das Bild ab.