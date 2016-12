2016-12-31 15:44:00.0

Silvester Kurioses auf der Rückbank

Bad Wörishofens Taxifahrer haben zum Jahreswechsel Hochbetrieb. Einige plaudern aus dem Nähkästchen Von Thessy Glonner

In zahlreichen Folgen als „Die schnelle Gerti“ übermittelte uns einst Senta Berger äußerst unterhaltsame Einblicke in das Leben einer Taxifahrerin. Nicht minder interessant gestaltet sich der Alltag für die „schnelle Edigna“ aus Bad Wörishofen. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard Hackspiel betreibt die 49-Jährige ein Taxiunternehmen, in dem – mit Aushilfen – acht Fahrer beschäftigt sind. Die gesamte Organisation managt Edigna Hackspiel vom Auto aus. „Ein extra Büro käme viel zu teuer“, stellt die clevere Geschäftsfrau fest. Das ganze Jahr, rund um die Uhr, steht ihr Betrieb der Kundschaft zur Verfügung. „Ja – auch Heiligabend natürlich“ betont sie, „wenn es da auch verständlicherweise ruhiger ist. Da kommt mein Mann zwischendurch heim, und dann können auch wir gemeinsam mit Kindern und Enkeln das Fest ein wenig genießen.“ Heute ist das aber garantiert nicht möglich. Silvesterfeiern fällt für die Hackspiels wie immer aus, „denn da ist Hochbetrieb!“ betont sie.

Apropos Hochbetrieb: Auf die Frage, wie sie denn die Auswirkungen des sicher oft stressreichen Jobs kompensiere, deutet sie auf das vor ihr liegende Tablet. „Zwischendurch, während ich auf den nächsten Fahrgast warte, mache ich meine diversen Spiele. Dabei kann ich super abschalten.“ Nur wenn sich in München oder manchmal in der Schweiz längere Wartepausen ergeben, gönnt sie sich „eine Runde Shoppen.“ Sport brauche sie auf keinen Fall, versichert die agile Taxifahrerin. Auch „Angst“ lässt sie keinen Raum, denn nachts fahre sie nicht mehr, wobei ihr „ein gewisses mulmiges Gefühl“ bei der ein oder anderen Fahrt untertags durchaus bekannt sei. Nahegegangen sei ihr auch, als eine Frau, die von ihr an die gewünschte Heimatadresse transportiert wurde, dort behauptete: „Hier wohne ich nicht!“ Selbst der Name am Klingelschild konnte die Frau nicht umstimmen. Sie wollte – mit selbiger Adressen-Nennung – wieder zurück ins Taxi, was am Ende nur durch polizeiliche Hilfe zu verhindern war.

Beruhigend sei für das Ehepaar Hackspiel, zuverlässige Mitarbeiter zu haben. Einer von ihnen ist Thomas Reiser, der erst seit drei Jahren Taxi fährt. Früher arbeitete er als Automechaniker, Versicherungsagent und Karosseriebauer in Hannover, bevor er mit seiner Frau in die Kurstadt zog. Lächelnd berichtet er von zahlreichen „hilflosen Damen“, die speziell im Sommer nach Spaziergängen die Orientierung verlören. Das Taxi sei dann die schnelle Rettung. Wenn die Herumirrenden dann ihre Kurkarte mit dem Hotelnamen zeigen, sei dieses oft nur wenige Meter entfernt. Da sei Gelassenheit angesagt, so Reiser.

Eines unbehaglichen Empfindens entziehen könne er sich jedoch kaum, wenn er einen Gast zu befördern hat, der wegen eines eben Verstorbenen ins Krankenhaus gerufen wird. Das sind die schwierigen Termine. Erleichtert aufzulachen erlaubt er sich dagegen hin und wieder beim Abholen von Zechern, die ein Glas zuviel genossen haben. „Wenn da beispielsweise einer einsteigt und dann wieder rausfällt, um neu einzusteigen, und wenn der dann unversehrt auf der Rückbank landet, das ist eher lustig“, sagt Thomas Reiser und muss lachen.