Festival Lacher zum Schluss

Ein Kabarettist aus der Schweiz hält Landsleuten und Deutschen den Spiegel vor. Kaufbeurer lassen die Puppen tanzen

Es waren keine Ferien vom Ich, aber „Typisch Verien!“. Mit diesem Programm bot der mehrfach ausgezeichnete Schweizer Kabarettist Thomas Lötscher den krönenden Abschluss der „KULTur.gut“-Veranstaltungen auf Gut Ost-Ettringen. Dass es Bürgermeister Robert Sturm und Gregor Uhl von der Aktion Hoffnung mit ihrem Team gelungen war, Thomas Lötscher nach Ettringen zu holen, freute nicht nur sie. Die Gäste waren hellauf begeistert. Bei Gaumenschmaus und einem guten Tropfen an weiß gedeckten Tischen verwandelte sich der Saal in einen „Lachtempel“.

Der Schweizer tritt mit trockenem und hintergründigem Humor und Wortspielereien in die Fußstapfen des unvergessenen Emil Steinberger. Der hatte seinen Kollegen auch empfohlen. Eigentlich hätte Steinberger selbst auftreten sollen, es fand sich aber kein gemeinsamer Termin. „Veri“ war auf jeden Fall ein Gewinn. Deutschen und Schweizern hielt er gleichermaßen den Spiegel vor. Liegestuhl-Beleger? Eh klar. Und die Schweiz? Nicht mal so groß wie Bayern, dafür 26 Regierungen mit eigenen Gesetzen. So koste ein Hundekotbeutel, leer oder gefüllt, in Zürich 100 Euro Strafe, in Konstanz nur 20 Euro. Verständlich, dass die Schweizer Konstanz dem Wechselkurs zuliebe „eingemeindet“ hätten. Und der Vierwaldstättersee? Der ist gleich von vier Kantonen umgeben. Somit gebe es vier verschiedene Hundegesetze. „Da machen Sie mal eine Wanderung mit Ihrem Hund um den See. Sie kommen mit dem Wechseln der Halsbänder nicht mehr mit.“

Ob Tierschutzgesetze oder ein „Bärenmerkblatt“, ob Umweltschutz, Klimawandel oder Weihwasser aus Lourdes, die verbalen Souvenirs waren sehr vielfältig und höchst amüsant.

Lustig hatte der Tag bereits begonnen. Der „Puppenspielverein Kaufbeuren“ lockte die Kinder mit einem Kasper als Geisterschreck. Waltraud Funke und Katrin Keetman liehen den Figuren in altbewährter Tradition ihre Stimmen. Ideal für die Kleinsten. Doch das Beste an den „KULTur.gut“-Veranstaltungen sind die eingegangenen Erlöse. Denn die kommen dem diesjährigen Projekt zugute, den syrischen Flüchtlingskindern in der Bekaa-Ebene im Libanon. So werden an drei Schulen mehr als 1300 Kinder gezielt auf die schulische Eingliederung vorbereitet.

Für diese Unterstützung der Gäste und Künstler dankten die Initiatoren ganz herzlich. (sid)