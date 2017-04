2017-04-25 00:32:39.0

Leben Länger zuhause

Wohnen im Alter und ohne Tücken

Auch im Alter möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben – das ist das Ziel vieler Menschen in Bad Wörishofen. Im Rahmen der bayernweiten Aktion „Zuhause Daheim“ der Staatsregierung vom 5. bis zum 14. Mai ist die Stadt Bad Wörishofen mit einem Markt der Möglichkeiten dabei. Am Freitag, 5. Mai, findet die Auftaktveranstaltung im Foyer des Kurhauses mit Informationsständen „Am schönsten ist es Daheim“ zu den Unterstützungsangeboten und Hilfen für das selbstständige Leben im Alter statt. Los geht es um 14 Uhr mit einer Eröffnungsrede von Bürgermeister Paul Gruschka.

In Kooperation mit der Fachstelle Pflegende Angehörige, dem Quartiersmanagement Bad Wörishofen, dem Mehrgenerationenhaus, den Gemeinden Türkheim, und Ettringen und dem Landratsamt Mindelheim finden zudem Vorträge statt.

Am Montag, 8. Mai, ab 16 Uhr heißt es im Rathaus Bad Wörishofen „24 Stunden Pflege im eigenen zu Hause und was tun, wenn das Eigenheim nicht mehr zu Ihnen passt?“ Die „Aktion Personal aus Augsburg“ und ein Fachmakler für Senioren und Berater für Wohnen im Alter sind die Referenten. Am Dienstag, 9. Mai, geht es um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus mit Wolfgang Kastello weiter, Pflegedienstleiter und Altenpfleger. Sein Thema: „Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter – Möglichkeiten und Grenzen“. Um 16 Uhr heißt es in der Ettringer Albert-Schweitzer-Mittelschule: „Zu Hause daheim – gemeinsam mit demenzkranken Angehörigen“. Referentin ist Anja Filser, von der Fachstelle für pflegende Angehörige in Bad Wörishofen. Der Vortrag soll Angehörigen helfen, Demenzkranke in ihrem Verhalten besser zu verstehen.

Am Mittwoch, 10. Mai, folgt um 16 Uhr im katholischen Pfarrheim Türkheim der Vortrag „Barrierefreies Wohnen und Leben“ mit Birgitt Singer vom Landratsamt und Anja Filser. Das gleiche Thema behandeln am Donnerstag um 16 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Bad Wörishofen Filser und Professor Haas von der Wohnraumberatung. Vorgestellt werden die Möglichkeit der Wohnraumberatung im Landkreis Unterallgäu, illustriert mit Anpassungsbeispielen wie Barrierefreiheit erreicht werden kann. Zudem erfahren die Besucher dieses Vortrages, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für das „Wohnen im Alter“ in den eigenen vier Wänden gibt. (mz)