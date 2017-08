2017-08-09 00:33:28.0

Nahverkehr „Landkreis-Osten nicht ausreichend vertreten“

Wiedergeltingens Zweiter Bürgermeister Bernd Stapfner fordert Verkehrsanbindung an Buchloe und München

Wiedergeltingens Zweiter Bürgermeister Bernd Stapfner von der Freien Wählervereinigung Wiedergeltingen (FWW) sieht die Bedürfnisse der Menschen im Osten des Landkreises Unterallgäu „nicht ausreichend von unserem Landkreis berücksichtigt“ und übt damit auch indirekt Kritik am Kreistag und an Landrat Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler).

Stapfner macht dies unter anderem am Konzept für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) fest und macht deutlich, dass sich gerade die Bürger in Wiedergeltingen dringend eine bessere ÖPNV-Anbindung an den Raum Buchloe und an den Großraum München wünschen: Die Metropolregion München, zu der auch das Unterallgäu gehören sollte, strebe einen einheitlichen und durchgängigen ÖPNV Tarif an. „Es sind eine ganze Reihe von Landkreisen dort vertreten, so auch der Landkreis Ostallgäu. Warum der Landkreis Unterallgäu sich hier nicht engagiert ist mir nicht erklärbar“, sagt Stapfner.

ANZEIGE

Von einem einheitlichen Ticket „EMM“ würde seiner Meinung nach nicht nur die Gemeinde Wiedergeltingen profitieren, sondern auch Pendler aus Mindelheim und Bad Wörishofen“, ist Stapfner überzeugt. Wiedergeltingen sei neben Amberg die östlichste Gemeinde im Landkreis Unterallgäu und habe durch die geografische Lage, die Verkehrsanbindung und den gemeinsamen Wirtschaftsraum sehr große Schnittmengen mit der Stadt Buchloe im Nachbarlandkreis Ostallgäu.

Die von den Kommunen oder Gebietskörperschaften geförderten Projekte scheitern in der Regel an einer landkreisübergreifenden Durchführung, so Stapfner. Beispielsweise werde seit einigen Jahren der „Seniorenbus“, finanziert durch die VG Türkheim, mit mäßigem Erfolg eingesetzt. Auf Befragen der wenigen Mitfahrer gaben diese laut Stapfner an, dass „sie lieber nach Buchloe (V-Markt, Aldi, Lidl, Ärztehaus) fahren möchten“.

Da das Projekt allerdings nur von den VG-Gemeinden Amberg, Türkheim, Rammingen und Wiedergeltingen getragen werde, scheitern die Versuche, Haltestellen in Buchloe einzurichten, ärgert sich der Zweite Bürgermeister. „Wurde bei der Stadt Buchloe wegen einer Beteiligung überhaupt angefragt?“, will Stapfner wissen. Ähnlich verhalte es sich mit dem ÖPNV „OAL / Kirchweihtal“. Hier werden in der Regel die Ostallgäuer Gemeinden verkehrstechnisch angebunden, bedauert Stapfner, denn: „An Wiedergeltingen wird vorbei gefahren“.

Für ihn steht fest, dass gerade die Menschen in Wiedergeltingen „eine landkreisübergreifende Lösung und eine enge ÖPNV-Anbindung nach Buchloe möchten“. Stapfner: „Das ist unser Verkehrskreuz in alle Richtungen. Landkreiseigene Lösungen wie beispielsweise das Flexibus-Konzept, das die Gemeinden Türkheim, Markt Wald, Ettringen und Mindelheim berücksichtigt, bringen uns nicht weiter. Dorthin möchten die Menschen kaum fahren“, ist er sich sicher.

Buchloe werde laut Stapfner ab 2021/22 auch an den Bereich des Münchner Verkehrsverbundes angebunden. Für Stapfner steht daher fest: „Wir im östlichen Landkreis rücken näher an München heran und müssen daher auch Einfluss auf die künftige Verkehrsentwicklung und Gestaltung nehmen“. (mz)