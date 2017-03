2017-03-14 00:36:32.0

Kreisausschuss Landkreis muss mehr Geld für Schüler ausgeben

Die Gastschulbeiträge fielen im vergangenen Jahr höher aus als geplant

Weil dem Landkreis im vergangenen Jahr höhere Gastschulbeiträge für Berufsschulen in Rechnung gestellt wurden als geplant, haben die Mitglieder des Kreisausschusses in ihrer jüngsten Sitzung überplanmäßige Ausgaben in Höhe von gut 98000 Euro genehmigt. Wie Kreiskämmerer Sebastian Seefried in der Sitzung erläuterte, hatte der Landkreis im Bereich der Berufsschulen mit Gastschulbeiträgen in Höhe von 2,1 Millionen Euro gerechnet. Tatsächlich musste er jedoch fast 2,36 Millionen Euro zahlen.

Der Großteil dieser Mehrkosten, nämlich rund 159 000 Euro wurde über einen Deckungsring ausgeglichen, der damit jedoch erschöpft war. Laut Seefried war deshalb eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 98000 Euro nötig, die mit Einsparungen bei den Umlagen an das Schulwerk für das Maristenkolleg Mindelheim und das Marianum Buxheim gedeckt werden konnte.

ANZEIGE

Als wichtigsten Aspekt für Beitragsveränderungen nannte der Kreiskämmerer Schwankungen der Schülerzahl. Daneben könne es auch zu kalkulatorischen Schwankungen kommen, wenn eine Schule beispielsweise in größerem Umfang investiert hat oder ihre Buchhaltung von Kameralistik auf Doppik umstellt. Und auch die Tatsache, dass die Gastschulbeiträge innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren in Rechnung gestellt werden können, erschwert eine exaktere Kalkulation.

Kreisrätin Roswitha Siegert (CSU) regte deshalb an, die jeweiligen Kommunen zu bitten, die Gastschulbeiträge zeitnah zu erheben. Schließlich seien die Schwankungen innerhalb von drei Jahren enorm. Wie Seefried augenzwinkernd anmerkte, profitiert der Landkreis manchmal aber auch von dem langen Abrechnungszeitraum: „Es ist auch schonmal vorgekommen, dass Gastschulbeiträge verjährt sind.“ Gängige Praxis sei das freilich aber nicht.

Letztlich bewilligten die Unterallgäuer Kreisräte bei der Sitzung die überplanmäßige Ausgabe einstimmig. (baus)