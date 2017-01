2017-01-16 17:00:00.0

Straßenbau in Rammingen Landratsamt rüffelt Ramminger Rat

Weil fast alle Gemeinderäte befangen sind, muss der Beschluss über die Abrechnung der Kosten gekippt werden. Warum Bürgermeister Schwele das ganz gelassen sieht. Von Alf Geiger

Wenn sich die Ramminger Gemeinderäte zu ihrer nächsten Sitzung am kommenden Freitag um 20 Uhr im Rathaus treffen, dann erwartet sie ein Schreiben der Kommunalaufsicht des Landratsamtes, das mancher als schallende Ohrfeige empfinden könnte. „Hinweisen und Bedenken auf mögliche Unregelmäßigkeiten beim Beschluss über das Bauprogramm Hauptstraße“ sind demnach von der zuständigen Kommunalaufsicht des Landratsamtes „aufgenommen und der Gemeinde Rammingen unterbreitet worden“, teilte das Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung mit. Im Klartext heißt das: Der Gemeinderat Rammingen hat beim Beschluss rund um den Ausbau der Hauptstraße Fehler gemacht, die jetzt korrigiert werden müssen. Die meisten Räte waren demnach befangen und hätten daher gar nicht abstimmen dürfen.

Die Kommunalaufsicht hatte den Ramminger Gemeinderat aufgefordert, zu seinem Beschluss Stellung zu nehmen, was die Gemeinde Ende des vergangenen Jahres auch getan hat. Daraus, so das Landratsamt, habe sich ergeben, dass „Gemeinderatsmitglieder, die persönlich beteiligt waren, beim Beschluss mitgewirkt haben.“ Deshalb habe die zuständige Kommunalaufsicht die Gemeinde „Anfang des Jahres auf das fehlerhafte Zustandekommen des Beschlusses“ hingewiesen. Da der Großteil der Gemeinderäte sowie beide Bürgermeister an der Hauptstraße wohnen, sei „weder der Gemeinderat noch einer der beiden Bürgermeister beschlussfähig“ gewesen.

Das Landratsamt habe der Gemeinde nun „die Möglichkeit eingeräumt, Voraussetzungen zu schaffen, doch noch selbst zu handeln“. So könne der Gemeinderat „aus seinen Reihen“ einen Dritten Bürgermeister wählen, der selbst nicht an der Hauptstraße wohnt. Dieser könnte dann die Beschlüsse „alternativ fassen“, so das Landratsamt. Will der Gemeinderat dies nicht, werde das Landratsamt eben selbst über das Bauprogramm entscheiden.

Nur zwei Gemeinderäte sind nicht befangen

Aus den Reihen der zwölf Ramminger Gemeinderäte kämen lediglich Ulrike Degenhart und Christian Reiber in Frage, alle anderen sind direkt oder indirekt betroffen und gelten damit auch als befangen – auch wenn sie selbst gar nicht an der Straße wohnen. Es reicht schon eine Verwandtschaft dritten Grades (Nichte und Neffe, Urgroßeltern, Urenkel sowie Tante und Onkel), um vor dem Gesetz als befangen zu gelten.

Rammingens Bürgermeister Anton Schwele erfuhr am Freitag von der Mindelheimer Zeitung, dass die Kommunalaufsicht bereits geantwortet und seine Gemeinde gerüffelt hat: „Das Schreiben muss wohl noch in der VG Türkheim liegen“, meinte er und reagierte auch sonst betont gelassen. Für ihn sei es gar keine Überraschung, dass das Landratsamt den bisherigen Beschluss gekippt habe – im Gegenteil.

Er sei sogar ganz froh, dass es nun möglich sei, einen Schlussstrich unter diese leidige Angelegenheit zu ziehen. Denn ihm ist schon klar: „Wir hätten damals ein Bauprogramm beschließen müssen, das den gesamten Ausbau der Hauptstraße umfasst. Heute wissen wir, dass das falsch war. Aber wir waren juristisch nicht immer optimal beraten,“ so Schwele.

Damals habe die Gemeinde den Ausbau der Hauptstraße nach Beendigung der einzelnen Ausbauprojekte jeweils separat betrachtet und daher auch so abgerechnet. Die Kosten für den Ausbau im nördlichen Bereich (rund 100 000 Euro) und den südlichen Abschnitt (1,5 Millionen Euro) wurden anteilmäßig auf die Anlieger umgelegt und entsprechende Kostenbescheide verschickt. Diese waren auch schon größtenteils bezahlt, wurden dann aber zurücküberwiesen, als die öffentliche Diskussion über den Beschluss zum nächsten Abschnitt in der Mitte des Dorfes einsetzte. Knackpunkt: Die Anlieger sollten anteilig die Kosten für die Einzelprojekte bezahlen – laut Gesetz müssen sie aber für die Kosten des gesamten Straßenbauprojekts zur Kasse gebeten werden.

Gibt es bald einen Dritten Bürgermeister?

Diese Gesamtkosten werden sich am Ende auf mindestens rund drei Millionen Euro summieren, rechnet Bürgermeister Anton Schwele vor. Als nächstes Teilstück steht schon der Ausbau des mittleren Abschnitts der Hauptstraße an, wofür nochmals rund 1,5 Millionen veranschlagt werden. Wenn alles klappt, könnte 2018 mit dem Ausbau begonnen werden, hofft Schwele, denn dann könnte sich die Gemeinde noch über saftige Zuschüsse vom Staat freuen.

Wenn jetzt das Landratsamt das Heft in die Hand nimmt und über das Bauprogramm entscheidet, dann wäre das sogar ganz im Sinne von Anton Schwele. Denn jetzt nur aus diesem Grund einen Dritten Bürgermeister zu wählen, der dann praktisch im Alleingang entscheiden müsse, hält er für keine gute Lösung: „Das ist nicht sehr demokratisch“, meint Schwele.

Hat das Landratsamt dann entschieden, könnten zumindest die Kostenbescheide der ersten beiden, bereits abgeschlossenen Bauabschnitte erneut an die Anlieger verschickt und abgerechnet werden. Spätestens bis Ende 2017 könnten ihnen wieder neue Gebührenbescheide ins Haus flattern.

Wenn die Zuschüsse wie erhofft fließen, werden es laut Schwele am Ende insgesamt rund 300 000 Euro sein, die auf die rund 250 Anlieger umgelegt werden müssten. Je nach Grundstücksgröße und möglicher bebaubarer Fläche könnten zwischen rund 800 Euro bei einem Einfamilienhaus und gut 7000 Euro bei großen Grundstücken fällig werden. Kredite muss die Gemeinde Rammingen aber auch für den bevorstehenden Ausbau der Hauptstraße-Mitte nicht aufnehmen, betont Bürgermeister Schwele.