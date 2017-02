2017-02-14 00:37:20.0

Fleckvieh Landwirte knacken 8000er-Marke

Das Leistungsniveau bei den Kühen in der Region steigt.

Die regionale Mitgliederversammlung des Fleckviehzuchtverbandes Wertingen für die Zuchtgenossenschaft Allgäu hat Verbandsvorsitzender Georg Kraus mit einer sehr positiven Bilanz zu Zucht und Vermarktung eröffnet. Er ging aber auch auf das in Bezug auf den Milchpreis sehr schwierige Jahr 2016 ein und hoffte, dass die aktuell leichte Besserung anhalte.

Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann legte Zahlen vor. Der Herdbuchkuhbestand konnte erneut auf fast 54000 Kühe in 1042 Betrieben ausgedehnt werden. In der Betriebsstruktur seien weiter Zuwächse in der Herdengröße feststellbar.

ANZEIGE

Die Allgäuer Fleckviehzüchter haben 2016 bei den 65 Herdbuchbetrieben mit 3088 Kühen nach einem deutlichen Zuwachs vom 201 Kilogramm ein Leistungsniveau von 8160 Kilo pro Kuh und Jahr bei gleichzeitiger Steigerung der Fruchtbarkeit und Gesundheit erreicht. Wiedenmann zollte Respekt: „Sie haben als erste Region in unserem Kerngebiet die 8000er-Marke geknackt. Dies sei ein klares Indiz für optimale Haltungsbedingungen und Tierpflege. Zwölf Kühe im Zuchtgebiet haben die magische Grenze von 100000 Kilogramm Lebensleistung überschritten. Zwei davon stehen in den heimischen Zuchtbetrieben Strobl, Unterrieden, und Brader, Dickenreishausen.

Die Gesamtzahl aller verkauften Tiere konnte erneut gesteigert und damit eine neue Höchstmarke erreicht werden, berichtete Eva Espert. Die Preismisere bei der Milch habe auch auf die Zuchtviehpreise durchgeschlagen. Einen wahren Boom erlebe der Export von Kalbinnen und Jungrindern. Auch für Kühe beständen viele Nachfragen aus Aufstockungsbetrieben.

Gespannt verfolgten die Besucher die Ausführungen von Dr. Ingrid Lorenz vom Tiergesundheitsdienst Grub zur Kälberaufzucht.

Friedrich Wiedenmann berichtete kurz über die wichtigste Neuerung in der Milchleistungsprüfung: Dies ist ein Trächtigkeitstest in der Routinekontrolle über die Milchuntersuchung. Aufgrund der Analyse von bestimmten Eiweißfraktionen in der Milch könne eine sehr sichere Trächtigkeitsdiagnose getroffen werden, ohne die Kuh manuell zu untersuchen.

Nach vielen Fachinformationen galt das Ende des Abends dem reichhaltigen Bilder-Rückblick auf die Tierschauen des Jahres 2016, wobei im Vordergrund das Zentrallandwirtschaftsfest stand. Werner Jutz aus Loppenhausen war in München mit der Vanadin-Tochter Henriete sehr erfolgreich und errang bei starker Konkurrenz eine 1c-Platzierung. Anschließend wurden die elf besten heimischen Züchter geehrt, die sich nun „Fleckvieh-Profi“ nennen dürfen. (jd)