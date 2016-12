2016-12-30 00:31:51.0

Kultur Lebensfreude aus Russland

Die Revue „Ivushka“ löst Begeisterungstürme aus

Wenn „Väterchen Frost“ mit seiner Enkelin „Snegurotschka“ Mütterchen Russland einen Besuch abstattet, bringt er Eis und Schnee mit – und natürlich Grüße von der Schneekönigin, die mit einem bezaubernden Kostüm erscheint. Die Revue „Ivushka“ lässt keine Wünsche und Träume einer russischen Weihnacht offen.

Äußerst temperamentvoll und in farbenprächtigen Kostümen stürmen die Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne im Kurtheater. Sie zeigen einen rasanten Tanz nach dem anderen. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer agieren wie ein Wirbelwind und reißen das Publikum mit, das mit reichlichem Zwischenapplaus nicht geizt.

Auch wenn die Lieder in russischer Sprache gesungen werden, bedingt durch Mimik und Gestik sind sie verständlich und zeigen die Vielfalt der alten russischen Weihnachtsgeschichte in überschäumender Fröhlichkeit, die bis ins ferne Kamtschatka reicht. Es wird getanzt und gelacht, dass es eine Freude ist zuzusehen. Da tanzt doch tatsächlich der Bär, setzt sich an den Bühnenrand, schleckt seinen Honig und erfreut schließlich die Jugend im Dorf. Und was ist das für ein Pärchen, das sich neckt, fest umarmt und sich gegenseitig mit Schabernack über die Bühne schiebt? Die Gäste im Saal lachen herzlich.

Soloeinlagen des Flötisten und des Orchesters sind willkommene kleine Pausen für die Tänzer, die auch akrobatisch als Schmiede oder als Trommler auftreten. Die großartige Choreografie von Alexander Popovitchev ist in ihrer Präzision kaum zu übertreffen.

Gegründet wurde das staatlich akademische Ensemble „Ivushka“ bereits 1968 aus der Region Tambov (420 km südöstlich von Moskau) und erfreut weltweit seine Zuschauer. (sid)