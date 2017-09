2017-09-21 00:33:58.0

Kabarett Leeeeeberkaaas!

Robert Elis zeigt als „Da Bobbe“ im Braustadel, dass manchmal ein bisserl weniger etwas mehr wäre Von Maria Schmid

„Zefix!“ dröhnt es laut aus den Boxen in den Braustadel hinein und auf dem Bildschirm erscheint das passende Video. Dieses Donnerwetter und Blitzgewitter ist wahrlich nicht zu überhören und zu übersehen. Schließlich kommt „Da Bobbe“ (Robert Elis), ein großes, stämmiges, mit seinen 38 Jahren ein durchaus fesches Mannsbild aus der Oberpfalz, durch den Saal, trägt nicht nur kurze Lederhosen und Loferl, sondern auch ein großes Fass auf die Bühne.

Mit dem Begrüßungsapplaus der Gäste ist er nicht ganz einverstanden. Er meint, das müsse kräftiger ausfallen. Er erwarte Rufe wie „Du geile Sau“ und sexistische Schreie der Frauen. Dabei dürften auch Unterhosen auf die Bühne fliegen. Damit wies er eindeutig auf seine kabarettistischen Texte hin, die den Abend füllen werden – bayerisch-derb! Es fehlt nicht an obszönen, anrüchigen und schlüpfrigen Texten und Gesten, oft zulasten der Frauen – damit ein großes Loblied auf das eigene Geschlecht.

Er sagt selbst zu seinem Programm: Zefix lustig, Zefix authentisch, Zefix bayrisch. Und „Zefix“-Fäkalsprache. Beim „Klassentreffen“ stellt er fest, dass man sich so verwachsen kann! Er sagt: „Da waren Frauen dabei, da möchtest du nicht einmal damit zum Wertstoffhof gehen.“ Da Bobbe – den Namen gab ihm sein kleiner Bruder, als der Zwei war, weil er „Robert“ nicht habe aussprechen können – geht von der Bühne.

Dass Da Bobbe es auch anders kann, zeigt sich beim nächsten „Zefix!“. Das erscheint immer wieder mal als „Verbraucherinformation“. Der Bobbe kommt als Nikolaus. Gleich fallen die Beschwerden – das Kostüm zu warm, der Bart von schon vielen anderen als Bakterienfalle und Sabberlatz benutzt und das Kind, das er besucht, ist nicht so, wie es zu erwarten wäre. Doch „sagen darf ich nichts!“.

Er fühlt sich wie in einer Sauna und kein bisschen wohl. Und wie fahren die Frauen Auto? „Schatz, du schaust am Tag hundertmal in den Spiegel, warum nicht beim Ausparken?“ Und wie ist das mit der Emanzipation, der Gleichberechtigung? Er schlägt Vhs-Kurse für Sie und Ihn vor und einen damit verbundenen Rollentausch.

Als Feuerwehrkommandant in Facklberg löscht er mit seinen Kameraden gerne den eigenen Brand in der Kehle. Sie hören es piepsen und er ruft ihnen zu: „Wenn es bei der Freiwilligen Feuerwehr Facklberg piepst, dann fährt er rückwärts und sonst nixe.“ So wird der Einsatz mit dem „Opel Blitz 68“ beim Faschingsumzug auch zu einem feucht-fröhlichen Erlebnis.

Ein ganz anderer Auftritt ist das Hohelied auf den „Leeeeeberkaaas“. Hier schlüpft Da Bobbe gleich in mehrere Rollen. „I mag an Leberkas!“ singen nicht nur Elton John nach der Melodie von „Nikita“ oder Michael Jackson nach seiner Melodie von „Hold the World“ und einige andere Größen des Showbizz.

Für seine musikalischen Einlagen mit der Steirischen bekommt er immer wieder kräftigen Applaus, vor allem für sein letztes Lied. Da Bobbe singt voller Überzeugung „Im Bayernland gebor’n, da bine dahoam!“ Er kann es also auch anders und das wird von den Gästen dementsprechend honoriert.