2017-03-09 15:14:00.0

Bad Wörishofen Licht und Schatten im Tourismus

Ein Gästerekord für 2016 scheint sicher. Allerdings sinkt die Zahl der Übernachtungen in Bad Wörishofen, gegen den Trend der bayerischen Bäder. Dabei gibt es ehrgezeigte Pläne in der Kneippstadt. Von Markus Heinrich

Bayern boomt als Urlaubsland, Schwaben vermeldet für das vergangene Jahr Rekordergebnisse. Auch die Heilbäder und Kurorte freuten sich im vergangenen Jahr über fünf Prozent mehr Gäste und 4,4 Prozent mehr Übernachtungen. In der Tourismusregion Allgäu/Bayerisch-Schwaben kletterten die Gästezahlen seit 2006 um rekordverdächtige 45 Prozent. Auch in Bad Wörishofen geht es in Sachen Gästezuwachs seit Jahren bergauf. Für 2016 werden die Verantwortlichen nach Lage der Dinge wohl einen Gästerekord vorweisen können. Die Marke von 140000 Übernachtungsgästen scheint geknackt. Rund 10000 Gäste mehr als im Vorjahr übernachteten in Bad Wörishofen. Da will so gar nicht ins Bild passen, was das Statistische Landesamt nun vermeldete. Die Behörde weist für das vergangene Jahr in Bad Wörishofen nur 684653 Übernachtungen aus. Damit wäre die wichtige Marke von 700000 Übernachtungen erstmals unterschritten. Und mit den Übernachtungen wird schließlich das Geld verdient. In den goldenen Zeiten der Kur zählte man in Bad Wörishofen um die 1,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Dann kam die Gesundheitsreform des damaligen Gesundheitsministers Horst Seehofer und die Zahlen in allen Heilbädern brachen ein.

Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker gibt allerdings Entwarnung. „Das Statistische Landesamt zählt nur die Übernachtungen von Betrieben, welche mehr als zehn Betten haben“, erklärt sie die Zahl. „Wir in Bad Wörishofen haben aber 50 Betriebe, welche zehn und weniger Betten haben.“ Diese kleinen Häuser, welche auch das besondere Angebot der Kneippstadt ausmachen, werden von den Landes-Statistikern nicht erfasst, vor Ort aber sehr wohl. „Mit diesen Betrieben zählen wir in Bad Wörishofen für 2016 insgesamt 700931 Übernachtungen“, berichtet Nocker. Das ist allerdings immer noch ein merklicher Rückgang. 2015 lag die Zahl der Übernachtungen bei 710603. Stärker ins Detail gehen will Nocker derzeit nicht. Das komplette Zahlenmaterial soll erst Ende März dem Kur- und Tourismusausschuss präsentiert werden.

Um noch mehr Gäste nach Bad Wörishofen zu locken, gibt die Stadt heuer 110000 Euro mehr für Werbung aus als im Vorjahr. Dazu gibt es neue Angebote, heuer etwa mit Kurswochen unter dem Motto „Fit und Gesund“, die von den Krankenkassen bezuschusst werden. Damit wird eine langjährige Forderung des ehemaligen Stadtrats Ludwig Scharpf (CSU) Wirklichkeit. Mit der Umsetzung ist Scharpf allerdings noch nicht zufrieden.

Die Ziele der Stadt sind ehrgeizig. Heuer soll es erneut einen Gästerekord geben. Dazu strebt die Stadt gemäß dem Touristischen Masterplan bis 2021 rund 100000 Übernachtungen mehr an, also 800000 pro Jahr. Im selben Zeitraum soll es Bad Wörishofen in die „Top Ten“ der Tourismusorte in Bayern schaffen.

Wie schwierig das werden kann, deutete jüngst Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried (FW) an. Man benötige wohl 25 bis 30 Prozent mehr Gäste, um die Zahl der Übernachtungen lediglich stabil zu halten, sagte er. Götzfried forderte eine detailliertere Analyse der Gästestrukturen. Es müsse klar werden, wer hier zur Kur sei, auf Urlaub, wer Wellness suche und wer vor allem nur geschäftlich hier nächtige oder aus gänzlich anderen Gründen.

Bad Wörishofen pumpt eine Menge Geld in den Kurbetrieb. Heuer werden es wohl 2,2 Millionen Euro sein, mit denen die Verluste des Kur- und Tourismusbetriebes ausgeglichen werden müssen, rechnete Kämmerin Beate Ullrich vor. Ein Großteil des Geldes fließt in den Unterhalt der Gebäude.