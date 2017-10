2017-10-30 00:43:40.0

Lichter gegen das Vergessen

Gedenken in Irsee

Auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof hinter der Klosterkirche Irsee findet am Mittwoch, 1. November, um 16.30 Uhr ein Gedenken an die Opfer der Euthanasie während der Zeit des Nationalsozialismus statt. Robert Domes, Autor von „Nebel im August – Die Lebensgeschichte von Ernst Lossa“, gab die Anregung dazu. „Lichter gegen das Vergessen“ nennt sich die Veranstaltung .

Redner wird Gebhard X. Wille aus Bad Kreuznach sein. Als Neffe des langjährigen Irseer Ortspfarrers Joseph Wille verlebte er ab 1941 seine Kindheit im Irseer Pfarrhaus – und damit im Schatten der Anstalt. Als Gäste der Gedenkveranstaltung angekündigt haben sich Angehörige von Menschen, die in Irsee den Patientenmorden zum Opfer fielen, darunter Amalie Speidel, die Schwester von Ernst Lossa, der in der Nacht auf den 9. August 1944 in Irsee ermordet wurde. Sein Grab befindet sich auf dem Anstaltsfriedhof. (mz)