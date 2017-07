2017-07-20 00:40:03.0

Konzert Lieder, die Hoffnung schenken

Zum 15. Mal lud die katholische Jugend zu „Songs an einem Sommerabend“ im Pfarrgarten ein. Robert Haas bringt Fröhlichkeit Von Maria Schmid

Was wäre die Welt ohne Musik? Unvorstellbar traurig. Davon zeugte der sanfte Bogenstrich von Anna Haas. Sie ergänzte die von ihrem Vater Robert Haas am Keyboard gespielten „Songs an einem Sommerabend“ im Pfarrgarten der Pfarreiengemeinschaft Türkheim. Zum 15. Mal lud die katholische Jugend, das JUKA, unter dem Vorsitz von Diakon Gerhard Rummel, Gäste zu einem Konzert ein. Es war nicht nur ein lauer Sommerabend, es war ein Treffen von und mit Menschen jeden Alters, die diese von Robert Haas komponierten Lieder zum Mitsingen und Mithören fröhlich stimmten.

Er hatte die richtige Auswahl getroffen, ideal für einen ruhigen Abend. Er nannte sie „Wunsch- und Segenslieder“, Lieder die Hoffnung machen. Da heißt ein Lied „All das was ich dir wünsche - …Träume, die die Angst besiegen…“. Der studierte Theologe, Komponist und Liedermacher für Kinderlieder, neue geistliche Lieder und Instrumentalmusik ist in der Diözese Augsburg Familienseelsorger für die Dekanate Memmingen und Mindelheim. Einige Lieder entstanden gemeinsam mit dem Kinderbuchautor Rolf Krenzer (1936-2007). Dessen letztes Lied „Wie mit neuen Augen beginn ich neu zu sehen“ gehe der Frage nach, so Haas, was empfindet der Mensch kurz vor dem Ende seines Pilgerweges?

Dieses Lied schenke ganz viel Hoffnung und Vertrauen. An alle Anwesenden waren die Liedtexte zum Mitsingen ausgegeben worden. Robert Haas drückte sich so aus: „Es ist immer eine Freude mit Menschen zu singen. Es ist ein Geben und Nehmen.“

Dieser Abend war nicht nur von Gesang miteinander geprägt, es war auch ein Abend, an dem gegrillt wurde, somit an das leibliche und seelische Wohl gedacht wurde. In der Mitte des großen Kreises hing eine Feuerschale. Nach dem Grillen lagen große Holzscheite darin, deren Flammen Herz und Leib erwärmten, eine wohlige Stimmung hervorriefen, wenn es leise knisterte und feine Ascheteilchen im Sonnenlicht tanzten.

Diakon Gerhard Rummel bedankte sich bei den Musikern, die zwei Gitarristinnen des „Wegzeichenchores“ unterstützten. Kleine Geschenke für Anna und Robert Haas regten zum Schmunzeln an, hatten aber auch Symbolkraft wie zwei Ordner für neue Lieder und zwei Fackeln, damit das Licht ihrer Lieder weiter leuchte und in die Welt getragen wird.