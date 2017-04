2017-04-15 00:34:16.0

Gemeinderat Lösung für Fundtiere

Unterbringung für entlaufene Hunde in Tussenhausen

Auf der Suche nach alternativen Anlaufstellen für entlaufene Hunde hat man in Tussenhausen nun eine Lösung gefunden. Nachdem das Tierheim in Beckstetten eine Fallpauschale von einem Euro pro Einwohner für Tiere aus Gemeinden im Unterallgäu erhebt, hat der Marktgemeinderat in Tussenhausen für diese Eventualität nun eine Ausweichanlaufstelle eingerichtet.

In der ortsansässigen Hundezucht und -pension von Michael Zeh wird die Polizei künftig streunende Hunde abliefern, wo zu diesem Zweck eine separate Box bereit stehen wird. Die Kosten für diesen Service belaufen sich jährlich auf 1000 Euro, zuzüglich einer Unterbringungspauschale von täglich 25 Euro. Grundsätzlich sind die Gemeinden dazu verpflichtet, für Fundtiere zu sorgen, bis der Halter des Tieres ausgemacht wurde. Unter der Prämisse, dass der rechtmäßige Halter eines Tieres nachträglich für dessen Unterkunft aufkommen müsse, stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag einstimmig zu.

Im Rahmen der Sitzung bewilligte der Marktgemeinderat zudem den Antrag des örtlichen Radfahrvereins, der um einen finanziellen Zuschuss für den Kauf eines Aufsitzmähers ersucht hatte. Für eine Fläche von knapp 1200 Quadratmetern, die die Grünflächen um das Radlerstadel und die Fundushalle einschließt, wolle man sich ein Gerät für ungefähr 3400 Euro zulegen. Die Gemeinde wird sich an den Kosten nach mehrheitlichem Beschluss mit 75 Prozent des Kaufpreises beteiligen. (jmr-)