2017-03-22 00:38:58.0

Luthers großer Gegenspieler

Theologe Johannes Eck war Unterallgäuer

Die evangelischen Christen erinnern in diesem Jahr an das 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlags von Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg. Luther wollte die Kirche reformieren, nicht spalten. Einer seiner großen Gegenspieler war Johannes Maier aus Egg an der Günz. Bekannt wurde der katholische Theologe unter dem Namen Dr. Johannes Eck. Er wirkte an der Universität Ingolstadt.

Maier war der Sohn des Dorfamtmannes Michael Maier und entstammte einfachsten Verhältnissen. Geboren wurde er am 13. November 1486 in Egg. Am 10. Februar 1543 starb er in Ingolstadt.

ANZEIGE

Der Mediziner Hans-Jürgen Sauer lebt heute in Egg. Er hat sich intensiv mit dem Leben des prominenten Theologen befasst. Sauer zufolge war Eck Luther in Charakter und Wissen ebenbürtig. Er war der von der katholischen Kirche bestellte Gegner des Reformators.

Sauer hat sich auf Spurensuche begeben. Er fragte sich, warum Eck die Schuld an der Kirchenspaltung gegeben worden sei und warum Lutheraner und Katholiken bis heute nicht wieder zusammengefunden haben.

Sauer hat ein Buch „Dr. Johannes Eccius – Der große Egger“ darüber geschrieben. Wegen anhaltender Nachfrage ist das Buch nun in dritter Auflage erschienen. Das Buch zum Preis von 27 Euro kann beim Autor unter Tel. 08333/561 bestellt werden. Es hat 204 Seiten, 236 Abbildungen, worunter zwölf Lithografien sind. (mz)