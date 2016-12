2016-12-28 00:34:46.0

MRT am Klinikum nicht für alle

Derzeit nur für stationäre Patienten

Die Freude war groß, als am Mindelheimer Kreisklinikum kürzlich ein neues High-Tech-Gerät in Betrieb genommen wurde, das es nicht an vielen kleineren Krankenhäusern gibt. Die frohe Botschaft: Mit dem Magnetresonanztomographen MRT, den der Unternehmer Burkart Grob für zwei Millionen Euro möglich gemacht hat, können Patienten in Mindelheim noch besser untersucht werden . Die schlechte Nachricht: Dieser medizinische Fortschritt kommt derzeit nicht allen Patienten zugute. Auf Anfrage der MZ erklärte Vorstand Franz Huber, dass alle Patienten, die stationär im Krankenhaus versorgt werden, das MRT nutzen können. Anders sieht es bei ambulanten Patienten aus. Hier müssen Kassenpatienten die Praxis eines niedergelassenen Radiologen besuchen. Einen MRT gibt es allerdings nicht in Mindelheim.

Huber deutete an, dass die Klinikumsleitung den Missstand beheben will. Es werde an einer Lösung mit der kassenärztlichen Vereinigung gearbeitet. Huber ist zuversichtlich, dass dieses Ungleichgewicht im Laufe des Frühjahrs 2017 beseitigt werden könnte. (jsto)