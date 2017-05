2017-05-08 00:39:57.0

Konzert MZ-Leser treffen Patrick Lindner

Entertainer und Sänger sorgen für kurzweiligen Abend. Zu hören sind viele Oldies und Lieder für das Gemüt Von Wilhelm Unfried

Stars kann man heutzutage auch in der „Provinz“ live erleben. Doch einem Star ganz nahe zu sein, mit ihm ein paar Worte zu wechseln, das ist schon etwas Besonderes. Acht Leser der Mindelheimer Zeitung, die sich an einer Kartenverlosung beteiligt hatten, hatten das Glück, einmal einem Star gegenüber zu stehen und mit ihm zu plaudern. Vor dem Konzert im Bad Wörishofer Kurhaus nahmen sich Entertainer Patrick Lindner und die Formation „Stimmen der Berge“ die Zeit, sich dem Unterallgäuer Publikum vorzustellen. Schnell war das Eis gebrochen. Und selbstverständlich war noch Zeit für ein persönliches Autogramm und jede Menge Bilder.

Ein Anruf, der sich gelohnt hat: Familie Henkel, Monika Metzner und Christa Tröber (alle aus Bad Wörishofen), sowie die Familien Frey aus Kirchheim und Danner aus Dirlewang ergatterten die beliebten Karten. Die meisten von ihnen hatten erstmals was gewonnen – da war die Freude umso größer. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn traf man sich zum „Meet & Greet“ hinter den Kulissen.

Schnell war der Bann gebrochen, als Patrick Lindner, nun schon seit fast 30 Jahren auf allen Bühnen zu Hause, bescheiden den Raum betrat, jedem die Hand gab und unbefangen loslegte: „Ich hoffe, Sie erleben einen schönen Abend“, sagte er und ging kurz auf das Programm ein: „Sie bekommen Lieder aus allen Richtungen zu hören.“ Getreu dem Motto „Ein Abend zum Innehalten, die Sorgen vergessen und abschalten“ hoffe er, dass die Gäste auch Mitsingen und -schunkeln.

Und dann kamen auch noch die fünf „Stimmen der Berge“ hinzu. Alles Profis, die, wie sie sagten, die Schule der Regensburger Domspatzen durchlaufen haben. Die Tenöre Benjamin Grund, Thomas Gruber und Stephan Schlögel sowie Daniel Hinterberger (Bariton) und Simon Käsbauer (Bass) führten sich standesgemäß in die Runde ein, als sie das Lied „Bayernland“ a cappella anstimmten. Noch ein letztes Foto, und schon begann das Konzert.

Patrick Lindner hielt, was er versprochen hatte. Lieder aus drei Jahrzehnten von sich und anderen Größen der Schlagerwelt, dazwischen aber immer wieder auch bekannte Ohrwürmer und Volkslieder („Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen“), bei denen das Publikum sich „austoben“ konnte. Lindner erinnerte an seine Anfangszeit, als er den Schritt vom Koch in einem großen Münchner Hotel ins Showgeschäft wagte.

Die Tür zum Erfolg machte ausgerechnet das Lied „Die kloane Tür zum Paradies“ auf. Das war der zweite Platz beim Grand prix der Volksmusik. Und so setzte Lindner im ersten Durchgang auf seine Lieder aus der Anfangszeit, die zum Teil schon Evergreens geworden sind. Dazu gehört natürlich auch die Lieder „Meine Gefühle fahren Achterbahn“, oder „Die kleinen Dinge des Lebens“ und „Ich hätt‘ dich sowieso geküsst“. Mit der Ballade „Mit dir ist jede Stunde ein Geschenk“ präsentierte der Sänger ein Lied, das Andrea Berg für ihren Freud Patrick geschrieben hat, wie er verriet. Kurz vor der Pause wurde es nochmals zackig: Die Besucher wurden auf die Urlaubsinsel Rhodos entführt.

Dazwischen demonstrierten die Männer von den „Stimmen der Berge“, warum Patrick Lindner so eine hohe Meinung von ihnen hat – das Quintett hat durch Können und Musikalität erfreut – und er sie als Partner für die Frühjahrstournee ausgesucht hat. Frisch und unverbraucht standen sie auf der Bühne, man merkte ihnen an, dass es ihnen noch Spaß macht. Auch ihr Programm hatte für jeden etwas: Volkslieder wie das „Kufstein-Lied“ oder „Im Frühtau zu Berge“ wie auch die Klassiker „La Montanara“ oder „La Pastorelle“, bei denen die Stimmen so richtig zur Geltung kamen. Natürlich wurde alles mit hoher Professionalität vorgetragen. Beschwingt wurde das Publikum wie „Paloma blanca“ mitgetragen.

Nach der Pause kam Patrick Lindner richtig in Stimmung. Zur Erinnerung an den unvergessenen Peter Alexander brachte er dessen Hits „Die kleine Kneipe“ und „Es war im Böhmerwald“. Nun war der Entertainer im Element: Man merkte ihm an, dass ihm der Ausflug nach Böhmen sichtlich Spaß machte.

Der Auftritt zollte Respekt ab. Ganz allein auf der Bühne vor einem großen Publikum, das immer wieder mitgenommen werden musste, ist sicher keine leichte Aufgabe. Die „Stimmen der Berge“ wollten da nicht nachstehen und trieben mit der „Berliner Luft“ das Publikum von den Stühlen. Danach ging es nach Heidelberg und schließlich führte die musikalische Reise auch noch nach Italien. „O sole mio“ hallte es durch das ehrwürdige Kurhaus.

Schnell verflog die Zeit. Am Schluss wollte der Applaus nicht enden. Ohne Zugabe ging nichts und den Schlussakkord setzte wie fast immer „Sierra madre“ von den Tenören und Patrick Lindner gemeinsam vorgetragen.

Schlager, Volkslieder und volkstümliche Melodien hatte Patrick Lindner den MZ-Lesern vor Beginn des Konzerts versprochen. Eigentlich fließen die Begriffe ineinander, man kann sie kaum trennen, eigentlich auch egal: Hauptsache dem Publikum gefällt‘s. Und an diesem Abend hatte Patrick Lindner genau den Geschmack seiner Zuhörer getroffen.