2017-09-09 04:59:00.0

Geburtstag Macher und Multitalent

Eine Sonderausstellung ehrt Erwin Holzbaur an dessen 90. Geburtstag. Darin geht es nicht nur um die Kunst des Mindelheimer Originals. Von Melanie Lippl

Wer über Jahrzehnte in einer Stadt lebt, sich in ihr und für sie engagiert, hinterlässt seine Spuren. Genau das war es, was sich Erwin Holzbaur immer gewünscht hatte. „Du nimmst nicht mit herein, du nimmst nichts mit heraus. Lass eine goldne Spur im alten Erdenhaus“ – diesen Spruch hat er gerne zitiert.

Erwin Holzbaurs Spur glänzt auch heute noch golden. Sie führt durch den Landkreis und zahlreiche Mindelheimer Institutionen – sie alle hier aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Es scheint, als hätte jeder Mindelheimer ihn gekannt: ihn, den Zweiten Bürgermeister, den Museumsleiter, den Moderator beim Frundsbergfest und nicht zuletzt den Lehrer und Künstler. Wie vielfältig der im Jahr 2010 verstorbene Holzbaur war, will sein Nachfolger im Heimatmuseum, Markus Fischer, nun in einer Sonderausstellung darstellen. Anlass ist der 90. Geburtstag, den das Mindelheimer Original in diesem Jahr gefeiert hätte.

ANZEIGE

Schon die Einladungskarte zur Ausstellung lässt aufmerken. Da ist kein Kunstwerk zu sehen, keine Skizze, kein Gemälde, sondern Erwin Holzbaur pur, als Baby auf einem Fell liegend, den Blick auf den Betrachter gerichtet. Das Thema der Karte setzt sich in der Ausstellung fort: Es geht um den Menschen Holzbaur. Den Mindelheimer. Den Macher. Das Multitalent. „Erwin Holzbaur soll als Person Beachtung finden“, sagt Markus Fischer. „Seine Kunst dient dazu, seine Person zu illustrieren.“

Kunst und Familie waren dem Mindelheimer Erwin Holzbaur wichtig

Und dennoch darf sie natürlich nicht gänzlich fehlen: Da sind beispielsweise die drei Ölgemälde, die Mutter, Vater und Sohn Holzbaur zeigen. „Die Familie war ihm ganz wichtig“, betont Fischer. Sie kam 1845 von Böhmen nach Mindelheim. Im April 1927 erblickte der kleine Erwin das Licht der Welt. Eine Fotografie in der Ausstellung zeigt sein Elternhaus, wie es früher einmal ausgesehen hat: mit Attica und Balustrade statt Dach.

Museumsleiter Markus Fischer hat in dem Raum im zweiten Stock persönliche Dinge rund um Erwin Holzbaur versammelt. Eine Bleistiftzeichnung des Kindes, angefertigt von Vater Ernst Holzbaur. Den jungen Studenten beim Malen. Die Hochzeit mit seiner Johanna in den Sechziger Jahren, vor dem Hochaltar, den Holzbaur selbst gestaltet hat. Eine Monstranz aus Sperrholz zum Spielen, besetzt mit Glassteinen, und ein liturgisches Gewand, das den guten Hirten zeigt – und den kleinen Erwin an Weihnachten 1931, verkleidet. „Er hat alles gehabt, was man braucht, um Pfarrer spielen zu können“, sagt Fischer. Womöglich ist das auch seinem Onkel und Taufpaten Joseph, damals Dekan in Nattenhausen, zu verdanken, von dem Holzbaur seinen zweiten Vornamen hat. „Der Glaube spielte eine zentrale Rolle in Erwin Holzbaurs Leben“, bestätigt Fischer.

Viele Mindelheimer dürften die Dokumententasche aus dunklem Leder wiedererkennen, die Holzbaur als Lehrer in der Schule dabei hatte – oder sich selbst, auf einem der Bilder, die der Kunsterzieher gern von seinen Schülern angefertigt hat, während sie am Arbeiten oder Grübeln waren. Besonders angetan hat es Museumsleiter Markus Fischer ein Zettel, den der Lehrer Holzbaur über die Bilder seiner Schüler verfasst hat: „Die Kunstmappen liegen aus, damit auch jene Arbeiten betrachtet werden können, die nicht aufgehängt werden konnten. Sie sind deswegen nicht besser oder schlechter.“

So wie mit der Kunst, so ist Holzbaur auch mit Brauchtum und Tradition aufgewachsen. 1962 übernahm er das Heimatmuseum von seinem Vater. Er umgab sich auch zu Hause gern mit historischen Dingen. Weniger wichtig waren ihm hingegen die zahlreichen Auszeichnungen, die er erhalten hat und von denen Markus Fischer nur eine Auswahl zeigt, wie das Bundesverdienstkreuz oder einen hohen Orden des Vatikans.

Viele kennen ihn als Moderator und Initiator beim Frundsbergfest in Mindelheim

„Er war ein wahnsinniger Schaffer, aber dabei kein Hektiker“, urteilt Fischer. „Er hat viel bewegt und auch die Funktionen gehabt, um was zu bewegen.“ Der Museumsleiter hofft inständig, dass seine Liste mit all den Ämtern und Vereinen, in denen sich Holzbaur engagiert hat, vollständig ist. „Auf Schritt und Tritt durch Mindelheim findet man eine Spur von Erwin Holzbaur.“ Vielen ist er als Moderator und Mitinitiator des Frundsbergfests in seiner heutigen Form bekannt. „Und er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Stadt so aussieht, wie sie heute aussieht“, sagt Fischer und meint dabei die bunten Fassaden. „Früher war alles grau in grau: von weiß bis dreckig grau.“

Markus Fischer hofft, mit seiner Ausstellung Erinnerungen an Erwin Holzbaur wieder zu erwecken und aufzufrischen. Er rechnet mit einem großen Besucherandrang, vor allem bei der Eröffnung. Denn viele kannten Holzbaur noch. Fischer meint: „So einen Menschen, der sich so eingesetzt hat für seine Stadt, wird es nicht mehr geben.“ Und einen, der gleichzeitig so bescheiden war wie Erwin Holzbaur, wohl ebenfalls nicht. Auch diese Eigenschaft fand Platz in der von Markus Fischer konzipierten Ausstellung. Ein Tipp: Schauen Sie einfach mal nach oben, wenn Sie den Raum wieder verlassen...

Die Sonderausstellung „Erwin Holzbaur. Mindelheimer. Macher. Multitalent“ ist von 15. September bis 12. April im Heimatmuseum in der Hauberstraße 2 in Mindelheim zu sehen. Geöffnet ist das Museum Donnerstags von 14 bis 17 Uhr, jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Die Ausstellungseröffnung samt Festakt zum 90. Geburtstag von Erwin Holzbaur. findet am Donnerstag, 14. September, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan.