2017-05-01 12:47:00.0

Absage Maifest in Bad Wörishofen fällt aus

Schlechte Wetterprognose macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Dafür gibt es eine Überraschung des Trachtenvereins.

Nanu, was ist denn das? In Bad Wörishofen gibt es diesmal gleich zwei Maibäume. Die spontane Idee vom Heimat- und Volkstrachtenverein „Alpenblick“: den 14 Meter langen oberen, abgebrochenen Teil des eigentlichen Baumes zum Platz vor dem Kurtheater zu bringen – natürlich mit Musik – und ihn dort aufzustellen. Bedingt durch Straßenbauarbeiten vor dem Guggerhaus sollte erstmals dort das Maifest stattfinden. Dazu kam es aber nicht. Das Fest wurde am heutigen Montag witterungsbedingt abgesagt, entsprechend auch der Umzug der Trachtler, der um 14 Uhr beginnen sollte.

Am Samstag jedoch herrschte beste Wetter, um den eigentlichen Maibaum vor dem Guggerhaus zu behauen und aufzustellen. Dort steht der größere, 24 Meter hohe Teil des Baumes. Den Starenkasten in luftiger Höhe hat Franz Rampp mit Hilfe von Jürgen Rief von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen montiert. Für die Schaulustigen ein echtes Vergnügen - auf beiden Plätzen. Und für die Jüngsten eine Fahrt mit Jürgen Rief in den blauen Himmel im Korb der Feuerwehrleiter.