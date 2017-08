2017-08-16 00:33:10.0

Kultur Malen als meditativer Akt

Im Herzen Bad Wörishofens soll Kunst erlebbar werden. Silke Weiß und Peter Schmid helfen dabei

Neben dem Ausstellungshaus „Kunstwerke“, den der Kunstverein Bad Wörishofen seit 2006 seinen Mitgliedern für Ausstellungen zur Verfügung stellt, gibt es seit Kurzem auch das Kunst-Kabinett. In der Fußgängerzone im Herzen der Kneippstadt soll Kunst so erlebbar werden. Wer derzeit dort vorbeischaut, trifft Silke Weiß und Peter Schmid.

Die Bilder von Peter Schmid spielen mit einer Durchleuchtung der Objekte, mit Annäherung bis ins kleinste Detail, mit praller Farbigkeit. Schmid beschäftigt sich mit „Oberflächlichem“ im buchstäblichen Sinne, mit der Ansicht von Dingen, ihrer Beschaffenheit, beobachtet in seiner Kunst deren Veränderung bei veränderten Bedingungen, unter Wasser etwa. Nähert sich an und experimentiert mit diesem „close up“. Was wird aus den Objekten, wenn der natürliche Blick sie aufspaltet und neu zusammenfügt, ihnen eine völlig unerwartete Oberfläche verleiht, ungewöhnliche Farben und diese ungewöhnliche Nähe? Schmid spielt mit diesem Spannungsverhältnis aus Sehgewohnheit und dem Bild, das er präsentiert, liebt das Entstehen neuer Formen aus bekannten Formen, die Verfremdung, das Abstrakte.

Im zweiten Raum zeigt Grafikdesignerin Silke Weiß einen Querschnitt durch ihr Schaffen. Die aus Kaufbeuren stammende Künstlerin liebt die Vielseitigkeit. Was sie mit Schmid eint, ist das Bedürfnis, hinter die Oberfläche der Objekte zu blicken, doch während Peter Schmid das Abbild der Oberfläche in neuer Gestalt erweckt und festhält, hebt Silke Weiß das „Dahinter“ nach vorne in ihre Kunst. Vielschichtigkeit ist ihr wichtig, die Tiefe des Objektes im Bild sichtbar werden lassen, manchmal auch durch die Maltechnik etwa durch Wachsstrukturen auf Gemälden. Weiß arbeitet auch als Illustratorin, für das Buch „Die allerschönsten Kinderlieder“ hat sie 180 Bilder illustriert, für verschiedene Kalender malt sie zauberhafte Kinderszenen wie aktuell im Sommer-Atelier, wo Besucher ihr gern über die Schulter schauen können, wenn aus Skizzen farbenfrohe Geschichten entstehen.

Besonders faszinieren sie das Malen von Heilpflanzen und die Gestaltung von Räumen wie etwa in der Kapelle in Legau, die sie anhand von Fotos dokumentiert hat, dort strömen Licht und Spiritualität in jeden Winkel des Raumes.

„Malen hat ohnehin meditative Bedeutung“, erzählt sie. Oft beginnt sie daher einen ihrer Malkurse mit einer Meditation. „Heute haben viele immer das Ziel vor Augen“, sagt sie. Dieser Fokus auf ein konkretes Ziel, der Druck, die „richtige“ Abbildung zu erreichen, stehe dem befreiten Malen jedoch entgegen. Das zu durchbrechen versucht die Künstlerin in ihren Malkursen zu den Themen, „Mandala malen“, „Heilpflanzen“, „Rot“ und „Buchillustrationen“.

Wer also Neues ausprobieren, sich von den beiden Künstlern inspirieren lassen oder über den Zusammenhang von Entspannung und Malen mit Silke Weiß philosophieren will, der kann dies bis 31. August tun, zu folgenden Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12.30 Uhr. (tisch)