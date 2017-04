2017-04-08 00:35:29.0

Politik Mammut-Sitzung hinter verschlossenen Türen

Selbst Gemeinderäten ist es ein Dorn im Auge, dass immer mehr Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden. Verkauf der Sozialwohnungen schlägt Wellen Von Alf Geiger

Drei Tagesordnungspunkte standen auf dem Programm des Türkheimer Gemeinderates am Donnerstagabend. Und doch saßen die Gemeinderäte bis in die tiefe Nacht im Sitzungssaal. Warum? Auf der Tagesordnung des nicht-öffentlichen Teils standen noch eine gute Handvoll weitere Punkte, darunter auch das derzeit „heißeste Eisen“ der Türkheimer Kommunalpolitik: Der geplante Verkauf der 20 gemeindeeigenen Sozialwohnungen im Auenweg und in der Laternenstraße an eine Wohnungsbaugenossenschaft aus dem Landkreis.

Selbst einigen Gemeinderäten fällt inzwischen auf, dass immer mehr Diskussionen von der öffentlichen in die nicht-öffentliche Sitzung verlegt werden. Franz Haugg wies mit Blick auf die aktuelle Tagesordnung darauf hin, dass es ja wohl nicht sein könne, dass öffentlich gerade mal drei, nicht-öffentlich aber „sechs oder sieben“ Punkte debattiert werden sollen.

Er schlug auch vor, die nicht-öffentliche Tagesordnung vor den Sitzungen öffentlich auszuhändigen, doch das war aus Sicht von Bürgermeister Christian Kähler und Kämmerer Claus Hiemer keine gute Idee, da dann nur verklausulierte Punkte wie „Personalangelegenheiten“ oder „Grundstücksverkäufe“ angekündigt werden könnten, mit denen die Öffentlichkeit dann ja auch nichts anfangen könne, so Hiemer.

Kähler nahm die Anregung jedoch auf und versicherte, dass er sich Gedanken darüber machen werde, welche Punkte öffentlich oder geheim behandelt werden müssen.

In der Donnerstagssitzung ging es um den heftig umstrittenen Verkauf der 20 gemeindeeigenen Sozialwohnungen. Auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung ließ Bürgermeister Kähler gestern wissen, dass er noch nicht sagen könne, ob die Ergebnisse der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Auch wann dies passieren wird, ließ Kähler offen: „Sie werden Bescheid bekommen.“

Wie die MZ erfuhr, ging es hinter den Kulissen erneut hoch her, denn der bereits beschlossene Verkauf der Sozialwohnungen wurde von einigen noch einmal kritisch hinterfragt. Wie berichtet, liegt dem Gemeinderat ein unterschriftreifer Kaufvertrag einer Wohnungsbaugenossenschaft vor. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart, es kursieren aber Gerüchte in gut unterrichteten Kreisen, die von einer Summe von rund 800 000 Euro erfahren haben wollen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Nachdem der geplante Verkauf von der MZ öffentlich gemacht worden war, gingen die Wogen in Türkheim hoch, was sich nicht zuletzt auch in massiven Protesten bei den Bürgerversammlungen in Türkheim und Irsingen zeigte. Die Kritik am Verkauf wollte nicht verstummen und die Verantwortlichen im Rathaus – allen voran Bürgermeister Christian Kähler und Kämmerer Claus Hiemer – mussten sich auch bei den Bürgerversammlungen den geballten Zorn einiger Wortführer anhören, die nach wie vor vehement gegen den Verkauf der Sozialwohnungen kämpfen. Heinrich Attenberger wetterte bei der Bürgerversammlung im Rosen-Saal: „Die Gemeinde verkauft ihr Tafelsilber.“

Hauptargument für den Verkauf war damals, dass die Gemeindeverwaltung nicht über das Know-how verfüge, um die maroden Wohnungen zu verwalten und zu sanieren. Stattdessen sollten in Zukunft Profis die in die Jahre gekommenen Gebäude sanieren und vermieten, warb Bürgermeister Christian Kähler im Gemeinderat und bei den Bürgerversammlungen für den Verkauf an eine Wohnungsbaugenossenschaft. Nachdem in den vergangenen Jahren nichts unternommen worden sei, bestehe jetzt laut Bürgermeister Christian Kähler „dringender Handlungsbedarf“, um schnell eine „sozialverträgliche Lösung“ zu finden.

Für Kähler steht jedenfalls fest, dass diese Aufgaben bei einer Baugenossenschaft mit der entsprechenden Erfahrung besser aufgehoben ist als bei seiner Rathausverwaltung: „Uns fehlen das wohnwirtschaftliche Know-how und das Personal“, machte Kähler im Vorfeld der Entscheidung deutlich.

Scheinbar haben diese Diskussionen jetzt auch dazu beigetragen, dass einige im Gemeinderat ihre Entscheidung noch einmal auf den Prüfstand stellten und erneut über den Verkauf diskutieren wollten. Dies hatte die Rathausspitze eigentlich vermeiden wollen: An der Entscheidung solle aber grundsätzlich nicht mehr gerüttelt werden, machte Bürgermeister Kähler noch vor drei Wochen deutlich.