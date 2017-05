2017-05-09 00:35:30.0

Kabarett Man lernt nie aus

Die meisten kennen ihn als Nockherberg-Söder, doch Stephan Zinners Repertoire ist weitaus umfangreicher. Worum es in seinem neuen Programm geht

Wer schon einmal am angeblich kinderleichten Aufbau eines Möbelstücks verzweifelt ist oder nach einer idiotensicheren Wegbeschreibung im Nirgendwo stand, der weiß: Auch vermeintlich Einfaches kann zur Katastrophe werden. Der Kabarettist, Schauspieler und Musiker Stephan Zinner kann davon im wahrsten Sinne ein Lied singen. Mit seinem neuen Programm „Relativ Simpel“ gastiert er am 12. Mai im Mindelheimer Forum.

Horst Seehofer hat kürzlich angekündigt, Parteichef der CSU bleiben zu wollen. Hätten Sie Söder gerne auch mal als Ministerpräsident gespielt?

Ich habe einmal gesagt, dass ich mit dem Nockherberg aufhöre, wenn Söder Ministerpräsident wird. Auch wenn mir Seehofer die Entscheidung vorerst wahrscheinlich abgenommen hat, hätte ich das aber vermutlich nicht durchgezogen. An sich gibt die Rolle auch jetzt schon sehr viel her.

Wie würden Sie sich selbst politisch einordnen?

Das variiert je nach politischem Inhalt. Besonders vor den Wahlen ist das dann nicht immer leicht. Meistens sympathisiere ich mit einer bestimmten Partei – aber das ist nicht die von Herrn Söder.

Schauspieler, Kabarettist, Musiker, Autor – und Familienvater: Wie bekommt man das zeitlich geregelt?

Insbesondere während der Tour ist es ab und zu herausfordernd, das Familienleben mit unter den Hut zu bekommen. Meine Frau ist Chirurgin und arbeitet auch viel, da ist Organisation dann alles. Schauspielerei und Kabarett wechseln sich ab, so geht’s.

Was erwartet das Publikum mit Ihrem aktuellen Programm „Relativ Simpel“?

Im Grunde ist das Leben ja kein Hexenwerk, doch gerade vermeintlich Simples hat das Potenzial für kleine und große Katastrophen. Bei den Vorbereitungen der Tournee ist mit der Ausspruch „relativ simpel“ sehr oft untergekommen, daher der Name. Die Anteile von Kabarett und Musik sind ungefähr gleich, aber jeder Abend entwickelt sich ein bisschen anders.

Wo haben Sie Gitarre spielen gelernt?

An der Musikschule meiner Heimatstadt Trostberg. Nach drei Jahren Unterricht dachte ich natürlich, ich hätte ausgelernt. Eine Fehleinschätzung! Je nach dem wie die Zeit es erlaubt, nehme ich auch jetzt noch hin und wieder Unterrichtsstunden. Man lernt eben nie aus.

Lampenfieber – hat man das noch, wenn man so viel auf der Bühne steht?

Hin und wieder schon. Das hängt aber nicht mit der Größe des Publikums zusammen sondern eher mit der eigenen Tagesform. Was mir Ruhe verschafft ist, dass das Programm nicht in Stein gemeißelt ist. Das lässt Luft für Improvisation und Interaktion mit den Leuten. So bleibt alles auch locker und natürlich. Beim Theater ist das wieder was anderes.

Manche Kabarettisten nutzen kleine Lokalrivalitäten für ihre Auftritte. Sie auch?

Einige Kabarettisten beherrschen das perfekt. Meistens bekommt man vor einem Auftritt etwas über den Spielort mit und wenn es passt, kann man das auf der Bühne verarbeiten. Aber im Vorfeld gezielt nach dem Lieblingsgegner beim Fußball oder der Partei des Bürgermeisters zu fragen mache ich nicht.

Haben Sie eine Erinnerung an einen ihrer letzten Auftritt in Mindelheim?

Ein „Mindelheimer Nähkästchen“, aus dem ich plaudern könnte, habe ich ehrlichgesagt nicht parat. Mit Sicherheit waren es schöne Abende, aber im Detail kann man sich nicht an jeden Auftritt erinnern. Interview: Jens Reitlinger

