„Manche verscheuchen uns auch“

Was ein Sternsinger so erlebt

Wenn Bad Wörishofens Sternsinger heute um 9 Uhr von St. Justina aus losziehen, ist auch Lorenz Steil wieder mit dabei. Der 14-Jährige geht mit rund 100 Kindern und Jugendlichen von Haus zu Haus.

Die Sternsinger klingeln an den Türen und bitten um Spenden. Wie reagieren die Menschen?

Die meisten freuen sich über unseren Besuch und den Segen, den wir bringen. Manche verscheuchen uns aber auch. Das sind wahrscheinlich verschlossene Menschen. Vielleicht wollen sie nichts für einen guten Zweck geben. Es könnte aber auch sein, dass sie uns nicht vertrauen und schon einmal von „falschen Sternsingern“ gehört haben. Wir haben aber einen Ausweis dabei.

Bereitest Du dich aufs Sternsingen vor?

Ja. Die Sprüche wurden verteilt, das Singen haben wir geübt. Außerdem wurden wir eingekleidet. Ich trage einen grün-goldenen Umhang, ein samtenes Halstuch, ein Kronentuch und eine Krone.

Ist so ein Gewand nicht etwas gewöhnungsbedürftig?

Als Ministrant trage ich auch einen Rock. Ich finde das gut. So erkennt man besser, dass wir die Heiligen Drei Könige vertreten.

Wofür werden eure Spenden diesmal verwendet?

Wir sammeln für arme Kinder und Familien. Kenia ist in diesem Jahr das Beispielland der Sternsingeraktion. An zwei Familien haben wir in einem Film mit Willi Weitzel gesehen, dass der Klimawandel besonders für Afrika ein Problem ist. Die Menschen, Tiere und die Natur leiden unter Wassermangel. (lede)