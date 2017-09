2017-09-25 00:48:10.0

Unglück Mann stirbt bei Großbrand

Drei weitere Menschen werden verletzt. Großeinsatz der Feuerwehren

Bei einem Brand am späten Samstagabend in Rammingen ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Halle und ein angrenzendes Wohnhaus waren in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei konnte ein Mann nur noch tot aus einer Wohnung geborgen werden, in der das Feuer ausgebrochen war. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Bei dem Opfer handelt es sich nach MZ-Informationen um polnische Arbeiter. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte, hatten sich zwei Männer auf das Dach der Halle gerettet und konnten von dort von der Feuerwehr geborgen werden. Die beiden geretteten Personen hatten Verletzungen erlitten. Einer der beiden wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person hat eine Rauchvergiftung erlitten.

Eine dritte Person konnte sich nicht mehr aus der Wohnung retten. Sie wurde in der Einliegerwohnung tot aufgefunden. Die Ermittlung zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Memmingen übernommen.

ANZEIGE

Das Feuer löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. 200 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die umliegenden Feuerwehren aus Rammingen, Türkheim, Bad Wörishofen, Zaisertshofen, Tussenhausen, Ettringen und Amberg und der Rettungsdienst waren an den Unglücksort geeilt. Der Sachschaden wird auf fast 300000 Euro geschätzt. (mz)