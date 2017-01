2017-01-03 14:01:00.0

Unterallgäu Mann wegen Hass-Beiträgen auf Facebook verurteilt

Das Amtsgericht Memmingen verurteilt einen 42-Jährigen wegen zu Hass-Beiträgen auf Facebook. Doch das war noch nicht alles, was er sich zu Schulden hat kommen lassen.

Zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 3000 Euro hat das Memminger Amtsgericht einen 42-jährigen Mann verurteilt. Es bestrafte damit dessen hasserfüllte Einträge auf Facebook.

Waffen konfisziert: Angeklagter hat keinen Besitzschein

Der ledige Arbeiter hatte 2015 in seinen Eintragungen zweimal auf Nachrichten über Flüchtlinge reagiert und ihnen dabei beispielsweise das Lebensrecht abgesprochen. Bundesbehörden verfolgten diese Eintragungen und informierten die Memminger Polizei. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des jetzt Angeklagten.

Dabei, so der Zeuge der Polizei vor Gericht, wurden auf dem Computer eindeutige Spuren gefunden. Außerdem fand man unter seinem Bett ein Gewehr mit Munition und einen verbotenen Schlagring mit ausfahrbaren Messern. Einen Waffenschein konnte der 42-Jährige aber nicht vorweisen. „Die Wände seiner Wohnung waren mit Fahnen aus den Dritten Reich behängt“, berichtete der Zeuge und legte entsprechende Bilder vor.

Facebook-Beiträge: Alkoholprobleme haben Rolle gespielt

Was er getan habe, tue ihm unendlich leid, sagte der Angeklagte. Wegen Beziehungsproblemen habe er damals eine schlechte Zeit durchlebt. Auch sei viel Alkohol im Spiel gewesen. Zu viel Bier sei auch heute noch sein größtes Problem, sagte der Mann. Die Konfiszierung seiner Waffen kommentierte er so: „Ich bin froh, dass das Zeug weg ist.“ Die Richterin verurteilte ihn zu sechs Monaten Haft, verbunden mit einer dreijährigen Bewährung. Der Täter muss zudem 3000 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen. (py)