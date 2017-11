2017-11-10 00:37:32.0

Brauchtum Marina führt den Martinsumzug an

Die zehnjährige Marina Reiter ist heute Abend die Hauptperson beim Martinsumzug der Kita St. Elisabeth. Darauf ist sie mächtig stolz und freut sich, auch wenn sie weiß: Der eigentliche „Star“ bei den Kindern ist Pony Peggy Von Alf Geiger

„Ich geh mit meiner Laterne ...“ singen die Kindergartenkinder heute und in den nächsten Tagen, wenn sie mit ihren selbst gebastelten Laternen durch die Straßen ziehen. Ein besonderer, unvergesslicher Moment für Kinder, Elter, oder Großeltern – und heute Abend auch für die zehnjährige Marina Reiter, die als „Sankt Martin“ hoch zu Ross den Martinsumzug der Kindertagessstätte St. Elisabeth anführen wird.

Aufgeregt? „Fast nicht“, sagt Marina. Warum auch – immerhin ist sie ja trotz ihrer zehn Jahre fast schon ein „alter Hase“ als reitender St. Martin. Schon zwei Mal saß sie auf dem Pferd, eingehüllt in den purpurroten Mantel und in der Hand das (hölzerne) Schwert. Heute, nach vier Jahren Pause, freut sie sich unheimlich auf ihren nächsten „Einsatz“, denn natürlich genießt sie ihre buchstäblich herausgehobene Position auch ein bisschen: „Das ist schon cool“, sagt sie und lacht. Und dann gibt es ja auch noch das Martinsbrot, auf das sie sich schon besonders freut: „Das ist sooo lecker!“

Natürlich ist sie als „Heiliger St. Martin“ die wichtigste Figur beim Umzug – aber der eigentliche „Star“ bei den Kindern ist Pony „Peggy“, die geduldig genug ist, um den Trubel um sich herum ganz gelassen über sich ergehen zu lassen. Dem Zufall wird aber nichts überlassen – Monika Reiter, die Mutter von Marina, wird schon dafür sorgen, dass Peggy vor ihrem großen Auftritt ausgiebig geritten worden ist: „Dann ist sie ganz zahm“, weiß die Landwirtin.

Ein besonderer Tag auch für Michael Helfert und seine Kolleginnen in der Kita St. Elisabeth, denn immerhin ist Marina hier keine Unbekannte: Die Viertklässlerin ging hier in den Kindergarten und wie gut es hier gefallen hat und wie gerne sie wieder hierherkommt, zeigt ja auch ihre Begeisterung, jetzt beim Kinderumzug dabei zu sein.

Der Martinsumzug der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Türkheim findet am heutigen Freitag, 10. November, statt. Die kleineren Krippenkinder ziehen bereits um 17.30 Uhr auf einer kürzeren Etappe durch die Blumenstraße – um 18 Uhr findet dann das Martinsspiel auf dem Vorplatz statt, bevor anschließend die „großen“ Kindergartenkinder zu ihrem Laternenzug aufbrechen. Die beiden Laternenzüge werden von St. Martin auf seinem Pferd angeführt und durch das Jugendblasorchester umrahmt. Danach wird noch das Martinsfeuer entzündet. Es gibt Glühwein, Kinderpunsch, Wiener und Martinsbrote. Durch die Veranstaltung wird es im Bereich der Blumen-, Gries-, Schelmengries-, Anger- und Krautgartenstraße zu Behinderungen kommen.

In der Pfarrkirche St. Margareta findet am Samstag, 11. November, um 17 Uhr der traditionelleSt. Martinsumzug in Irsingen statt. Hier wird der Kindergarten die Martinsgeschichte vorführen. Anschließend marschieren alle Anwesenden, zusammen mit der Musikkapelle Irsingen in den Hof des Vereinsheims. Hier gibt es eine kleine Stärkung mit Martinsgänsen, Wiener und Debrecziner, sowie Glühwein oder Kinderpunsch.

Auch dieses Jahr feiert das Haus für Kinder St. Josef seinen Martinsumzug am Montag, 13. November, um 17 Uhr im Schlossgarten Türkeim. Die Kinder folgen St. Martin auf seinem Ross durch den mit Kerzen beleuchtet Weg und werden dieses Jahr musikalisch vom Kinderchor der Türkheimer Grundschule begleitet. Nach dem Martinsspiel sind alle Interessierten eingeladen, den Abend mit Punsch und Hotdogs ausklingen zulassen. Der Erlös kommt dem Kindergarten St. Josef zugute. Der Umzug entfällt bei schlechtem Wetter.