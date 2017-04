2017-04-27 20:00:00.0

Schulaufführung Maristinnen glänzen als Schillers Räuber

Das Oberstufentheater des Maristenkollegs spielt das Stück mit weiblichen Hauptrollen Von Daniela Polzer

„Produzier dir deine Kinder zum erziehen doch selber!“, das Publikum lacht, aber sofort kehrt die ernsthafte Stimmung zurück. Dass „Die Räuber“ von Friedrich Schiller ein kritisches Stück ist wird auch bei der modernen Version von Marlene Skala deutlich.

Ein besonders interessanter Kunstgriff ist allerdings das Vertauschen der Geschlechter. Die ursprünglich männlichen Räuber setzen sich in diesem Stück aus der Materialistin Spiegel (Anja Keller), der noch unentdeckten Schauspielerin Nelly (Rebecca Honcamp), der Feministin Waltraud Schwarz (Marie-Elaine Breuel), der Fanatikerin Grimm (Simone Lang), der frustrierten Sozialpädagogin Alice (Lea Henkel), der Gelegenheitsdiebin Sam (Larissa Rasguljajew), der Computerexpertin E.T. (Tamara Keim) und selbstverständlich dem „Räuberhauptmann“ Charlotte Moor (Lara Schubert) zusammen.

Die Konstellation aus obdachlosen Jugendlichen spiegelt verschiedene Weltanschauungen wieder: Die einen haben immer noch Hoffnung und wollen die Welt verbessern, die andere suchen für sich selbst das Beste und haben ansonsten bereits resigniert. In einer Sache sind sie sich jedoch mehr als einig: Etwas Geld könnte nicht schaden und wenn man es nicht verdienen will, dann muss man es wohl stehlen. Unweigerlich kommt die Polizei mit ins Spiel. Sehr beeindruckend sind in diesem Zuge die Überzeugungskünste der Mädchen. Wer hätte gedacht, dass sich ein Hüter des Gesetztes von einem Schiller-Zitat ablenken lässt?

An dieser Stelle sorgte einer der gut dosierten „Lacher“ für eine passende Auflockerung. Jochen Schuster und die Schülerinnen und Schülern der Oberstufe haben mit ihrer Inszenierung einen unterhaltsamen Abend geboten. Gerade angesichts des herausfordernden Stücks hat man gemerkt, wie viel Engagement und Zeit in diese Produktion investiert wurde. Umso beeindruckender, da sich die Schülerinnen und Schüler mitten in der heißen Vorbereitungsphase für das Abitur befinden.