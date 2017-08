2017-08-04 20:09:00.0

Schnelles Internet Markt Wald bekommt mehr als eine Million Euro

Der Bund fördert den Breitbandausbau – und auch vom Freistaat könnte es noch Geld geben

Über eine kräftige Finanzspritze aus Berlin für den Breitbandausbau in seiner Gemeinde kann sich der Bürgermeister von Markt Wald, Peter Wachler, freuen. Das Bundesverkehrsministerium bewilligte Fördermittel in Höhe von rund 1,065 Millionen Euro für den Ausbau von Highspeed-Internetanschlüssen in Markt Wald und seinen sieben Ortsteilen. Nachdem im vergangenen Jahr wie berichtet die Planungskosten mit 50000 Euro gefördert worden waren, kann es nun an den Breitbandausbau gehen.

Positive Überraschung

Bürgermeister Wachler, der den Förderbescheid von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt in Berlin persönlich entgegennahm, ist immer noch überwältigt: „Damit hätte ich echt nicht gerechnet“, gibt er zu. „Das Ministerium hat ja im Vorfeld die Höhe der Fördersumme nicht genannt.“ Als die persönliche Einladung von Minister Dobrindt dann allerdings extrem kurzfristig im Rathaus angekommen sei, sei ihm schon klar gewesen, dass es sich um einen „ordentlichen Betrag“ handeln muss. Wachler zögerte deshalb nicht, organisierte von einem Tag auf den anderen eine Besuch in Berlin, ließ den Betriebsausflug der Gemeinde sausen und holte sich die Förderzusage persönlich ab.

So etwas gab es noch nie

„Wer bekommt schon fast 1,1 Millionen Euro vom Bund geschenkt?“, so Wachler. Das habe es in der Geschichte der Marktgemeinde Markt Wald noch nie gegeben. Der Breitbandausbau ist in seinen Augen das „größte Infrastrukturprojekt seit der Wasser- und Abwassererschließung“. Die Kosten dafür werden auf rund 2,4 Millionen Euro geschätzt. Deshalb hofft Bürgermeister Wachler nun auf eine weitere Förderung seitens des Freistaats. Bekäme die Gemeinde auch hier eine Zusage, würde das Vorhaben insgesamt zu 80 Prozent gefördert und ihr verbliebe ein Eigenanteil von nur 450000 Euro.

Um den Breitbandausbau in unterversorgten Gebieten bis 2018 voranzutreiben, hat der Bund insgesamt vier Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.