Bildung Mathe, Deutsch, Kneipp

Der Kneipp-Bund zeichnet heute die Grund- und Mittelschule aus. Der Weg zum begehrten Zertifikat war allerdings nicht einfach. Dafür gibt es jetzt sogar einen Gießraum Von Helmut Bader

Es hat zwar eine Zeitlang gedauert, umso größer ist jetzt aber die Freude an der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen, dass es geklappt hat. Die Schule erhält am heutigen Dienstag die vom Kneipp-Bund verliehene Zertifizierung als anerkannte Schule mit Qualitätssicherung. Damit ist die nach Kneipp benannte Schule in der Wiege der Kneippkur jetzt auch offiziell Kneipp-Schule – zwar nicht die erste, aber das hat seinen Grund.

Dass es nicht ganz so einfach ist, diese Auszeichnung zu erhalten, diese Erfahrung musste die Schule anfangs machen. Schon im Jahre 2012 absolvierten 15 Lehrkräfte jeweils am Wochenende die kostenpflichtige Ausbildung „Kneipp – Gesundheit für Kinder“ an der Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen. Sie hatten dabei ein Heimspiel. „Es war eine spannende Geschichte“, sagt Carolina Reiber, die sich federführend um die Zertifizierung als Lehrerin der Schule kümmerte und dabei von ihren Kolleginnen und Kollegen unterstützt wurde. Der Förderverein beteiligte sich an den Kosten. Zwar ist das Thema Sebastian Kneipp in der Schule hier fast ein Selbstläufer, dennoch mussten etliche Hürden genommen werden.

Immerhin elf Seiten umfasste der Fragebogen, auf dem nachgewiesen werden musste, dass die Schule die Auszeichnung verdient. Gefragt wurde etwa nach der Gesundheitsförderung an der Schule oder nach der Ausstattung gemäß des Kneippprofils oder nach der Fortbildung im Lehrerteam.

Doch hier konnte die Schule natürlich mit ihren vielen auf Sebastian Kneipp bezogenen Aktionen bestens punkten. Kneipptage, Kneippwochen, gesundes Frühstück, Müslitage oder „bewegte Schule“ gehören hier zum Alltag der 590 Schüler in den 27 Klassen. Kneipps Lebensformel der fünf Säulen wird hier buchstäblich gelebt. Brigitte Mengele hat gar einen neuen Kräutergarten angelegt, neue Lehrkräfte werden mit der Materie sofort vertraut gemacht und auch das Leitbild der Schule „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ passte in das Konzept. Derzeit befindet sich auch eine große Ausstellung über all die Aktivitäten in Bezug auf Sebastian Kneipp in der Pausenhalle.

Grund für die zeitliche Verzögerung war allerdings der zwischenzeitliche Bau der Turnhalle, durch den andere Prioritäten gesetzt werden mussten. So hätte die alte Wassertretanlage wegen der fehlenden Kindgerechtheit den Ansprüchen nicht genügt und ein eigener Gießraum wurde jetzt erst in der Alten Turnhalle eingerichtet. Dort werden nun Güsse nach Kneipp verabreicht. Außerdem können dort Arm- und Fußbäder genommen werden. Ines Wurm-Fenkl schließlich war es, die alle Einrichtungen und Angaben der Schule überprüfte und dem Kneipp-Bund die notwendige positive Rückmeldung bezüglich der Anforderungen übermittelte.

So konnte Ingeborg Feistle-Beggel, die beim Kneippbund für die Qualitätssicherung zuständig ist, der Schule mitteilen, dass die Bewerbung erfolgreich war. Schulleitung und das Kollegium sind nun stolz darauf.