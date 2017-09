2017-09-01 12:00:00.0

Statistik Mehr Arbeitslose und trotzdem an der Spitze

Das Unterallgäu gehört mit einer Arbeitslosenquote von zwei Prozent zu den besten Regionen in Deutschland.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Unterallgäu ist im August leicht gestiegen auf zwei Prozent. Deutschlandweit bleibt das Unterallgäu unter den „Top Ten“ der Landkreise mit den niedrigsten Arbeitslosenquoten. Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten im August 1599 Unterallgäuer keinen Job. Davon waren 347 unter 25 Jahre. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 24-Jährigen betrug damit 3,3 Prozent. 553 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II. Das sind 0,7 Prozent aller Erwerbspersonen. Mit dem fünftniedrigsten Wert in ganz Deutschland ist das Unterallgäu auch hier spitze.

Auch im gesamten Allgäu hat die Arbeitslosigkeit im Allgäu vorübergehend zugenommen. Wie bereits im Juli meldete sich erneut eine Reihe junger Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung für kurze Zeit arbeitslos. Insgesamt waren 9935 Frauen und Männer bei den Vermittlern der Agentur für Arbeit und in den sieben Jobcentern gemeldet. Die Arbeitslosenquote im Allgäu erreichte im August 2,7 Prozent, sie lag damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Monat zuvor. Bemerkenswertes zeigt der Vergleich mit dem August des Vorjahres, denn hier zeigt sich eine starke Verbesserung. Aktuell waren gut 1100 Kräfte weniger arbeitslos als vor einem Jahr.

ANZEIGE

Anhaltend hoch blieb der Bedarf an Arbeitskräften in hiesigen Betrieben. Arbeitgeber stellten mehr als 7300 Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung, und zwar quer durch viele Branchen.

„In den Sommermonaten Juli und August melden sich für kurze Zeit mehr Menschen arbeitslos. Das ist nicht ungewöhnlich, denn in dieser Zeit endet das Gros der schulischen und betrieblichen Ausbildungen und nicht alle jungen Menschen werden nahtlos übernommen. Sie verfügen jedoch über aktuelle berufliche Kenntnisse und sind als Fachkräfte gut geeignet um bei einem Betrieb zeitnah in eine neue Beschäftigung zu starten“, sagt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen unter 20 Jahren nahm aktuell um etwas mehr als 130 Menschen zu. Wenn man sich den Kreis der Jüngeren unter 25 Jahren betrachtet, ergibt sich innerhalb eines Monats eine Zunahme um gut 400 Kräfte. Für viele von ihnen endete eine Ausbildung. Im Haupturlaubsmonat August sind auch Personalabteilungen in Betrieben nicht vollständig besetzt, Einstellungen werden zurückgestellt. Spätestens nach der Urlaubszeit können viele der jungen Menschen eine neue Arbeit aufnehmen. Manche besuchen auch im Herbst eine weiterführende Schule oder beginnen ein Studium.

Im August war vieles in Bewegung. Nach einer Erwerbstätigkeit meldeten sich 1475 Menschen neu arbeitslos bei den Vermittlern, 170 mehr als im Juli. Im selben Zeitraum nahmen knapp 1240 Frauen und Männer eine neue Tätigkeit auf und beendeten dadurch ihre Arbeitslosigkeit, 70 mehr als im Juli. Darunter befanden sich neue Beschäftigungen im Baugewerbe und in weiteren Handwerksberufen. Das gute Wetter sorgte auch für zusätzliche Jobs in Hotellerie und Gastronomie.

Für manche Menschen ist auch der Start in die Selbstständigkeit eine sinnvolle berufliche Alternative, um die Arbeitslosigkeit zu beenden. Die Agentur für Arbeit unterstützt dies bereits seit mehreren Jahren kontinuierlich. Seit Anfang 2015 erhielten monatlich durchschnittlich 140 Menschen allgäuweit einen Gründungszuschuss. Mit dieser Leistung wird besonders in der Startphase ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Lebensunterhalts gewährleistet. Ziel ist eine nachhaltige Integration in der Arbeitswelt. Eine Selbstständigkeit sollte vorausschauend und zukunftsorientiert geplant sein. Ob die jeweilige Geschäftsidee tragfähig ist, bewerten Kammern oder Verbände.