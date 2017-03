2017-03-01 19:57:00.0

Verkehr Mehr Fahrgäste steigen in Fernbusse

Marktführer berichtet von 15 Prozent Zuwachs in der Region. Jetzt sind neue Haltepunkte und mehr Verbindungen geplant - auch am Skyline Park. Von Michael Munkler

Im vergangenen Jahr waren im Allgäu so viele Reisende in Fernbussen unterwegs wie nie zuvor. Marktführer Flixbus beziffert den Fahrgast-Zuwachs auf 15 Prozent. „Interessant ist, dass mehr Leute ins Allgäu gefahren sind als vom Allgäu weg“, sagt Unternehmenssprecher Martin Mangiapia. Das belege die Beliebtheit als Urlaubsregion. Laut Statistischem Bundesamt waren in Deutschland 2013 etwa 8,2 Millionen Menschen in Fernbussen unterwegs, 2015 waren es bereits über 23 Millionen.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der Fernbusse im Jahr 2013, als in Deutschland das Personenbeförderungsgesetz liberalisiert wurde. Seitdem sind Fernbusse als Konkurrenz beispielsweise zum Schienenverkehr auf Strecken über 50 Kilometer Länge erlaubt. Als eine der ersten Fernbus-Linien in der Region ging damals die Verbindung von Oberstdorf über Kempten und Memmingen nach Berlin an den Start. Die Verbindung zwischen Kempten und Berlin laufe ausgesprochen gut, heißt es von Flixbus.

„Die Auslastung auf der Strecke Berlin – Kempten hat sich von 2015 auf 2016 sogar verdoppelt“, sagt Mangiapia. Marktführer Flixbus hat einen Marktanteil in Deutschland von über 66 Prozent. Das Unternehmen kümmert sich um Marketing und Kundenservice, regionale Busunternehmen fahren im Auftrag die grünen Flixbus-Fahrzeuge. Aus der Region sind die Firmen Omnibus Verkehr Wangen (OVW) sowie Schächer im Unterallgäuer Tussenhausen für Flixbus unterwegs. Der Ausbau des deutschen Fernbus-Netzes gehe ständig weiter, heißt es aus Unternehmenskreisen. Flixbus setzt dabei nicht nur auf Großstadt-Verbindungen, sondern fährt auch kleine und mittelgroße Städte an. In der Region gibt es beispielsweise Haltepunkte in Memmingen, Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Fischen, Oberstdorf, Füssen, Lindau, Leutkirch und Wangen.

Mit Gültigkeit des neuen Sommerfahrplans im April sollen weitere Haltepunkte dazukommen. Dann wird es am Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen im Unterallgäu einen Bedarfshalt geben sowie neue Haltestellen am Pulverturm in Füssen und am Schloss Neuschwanstein in Hohenschwangau. Es werde ab diesem Sommer zudem einige neue Verbindungen geben, kündigt Mangiapia an – unter anderem zwischen dem Allgäu und Bern, Genf sowie Lyon.

Größter Vorteil einer Fernbus-Reise ist für die meisten der günstige Preis im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln. Dafür muss in der Regel mit einer längeren Fahrzeit, beispielsweise gegenüber dem Zug, gerechnet werden. Entsprechend gut angenommen werden die Busangebote deshalb von preisbewussten Reisenden, häufig von Studenten und anderen jungen Leuten. In aller Regel werden die Touren online gebucht. In einigen größeren Städten gibt es spezielle Flixbus-Shops – im Allgäu aber nicht. Zudem kann man ein Ticket auch direkt beim Fahrer kaufen – aber nur, wenn es noch freie Kapazitäten gibt.

Der Transport von Fahrrädern ist nicht immer, aber häufig möglich. Der Drahtesel kostet neun Euro zusätzlich. Ob das auf einer bestimmten Strecke geht, erfährt der Fahrgast bei der Online-Buchung. Auch Skier werden nicht in jedem Fall mitgenommen – beispielsweise nicht in Doppeldeckern. Die Wintersportausrüstung sollte bis 48 Stunden vor der Abfahrt als Sondergepäck angemeldet werden.