2017-04-05 09:49:00.0

Verkehr im Unterallgäu Mehr Mobilität und zusätzliche Parkplätze

Kreisrat Josef Kerler würde den Flexibus gerne im ganzen Landkreis anbieten und die Parkplatznot am Landratsamt lindern. Zumindest für eines der Probleme ist eine Lösung absehbar. Von Sandra Baumberger

Zwei Vorschläge zum Thema Mobilität hat Kreisrat Josef Kerler (CSU) in der jüngsten Sitzung des Kreistags unterbreitet. Als Ergänzung zum bisherigen Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln regte er an, dem Beispiel des Landkreises Günzburg zu folgen und auch im Unterallgäu flächendeckend einen Flexibus anzubieten. Der Kleinbus fährt ein dichtes Netz an Haltestellen an, folgt aber keinem Fahrplan. Stattdessen teilt der Fahrgast der Flexibus-Zentrale mindestens eine halbe Stunde vor der Fahrt mit, wann und wo er abgeholt werden und zu welcher Zeit er an seinem Ziel ankommen möchte.

Im Unterallgäu gibt es das Angebot bislang nur in Hasberg, das an der Grenze des Landkreises Günzburg liegt. Dort fährt der Flexibus seit vergangenem Jahr neun Haltestellen an. Kerler ist überzeugt, dass eine Ausweitung des Angebots die Lebensqualität im Unterallgäu weiter verbessern würde und appellierte an den Landkreis, an dem Thema dran zu bleiben. Das sagte Landrat Hans-Joachim Weirather zu. Allzu viel Hoffnung machte er Kerler allerdings nicht. Denn in Günzburg sei der Flexibus als Pilotprojekt gestartet, das der Freistaat unterstützt. „Das sind Konditionen, da würde ich – und sicher auch Sie – sofort ja sagen. Aber wir kriegen diese Konditionen nicht – oder noch nicht“, sagte er. Der Landkreis müsste den Großteil der Kosten voraussichtlich selbst tragen. Wie hoch sie wären, soll nun die Verwaltung prüfen.

ANZEIGE

Daneben sprach Kerler die schwierige Parkplatzsituation rund um das Landratsamt und die benachbarte Landwirtschaftsschule an und schlug vor, mit einem Parkdeck Abhilfe zu schaffen. „Die Not ist groß, das ist bekannt“, bestätigte Weirather. Die Landwirtschaftsschule sei bereits gebeten worden, ihre Schüler anzuhalten, auf der Schwabenwiese zu parken.

Im Haushalt sind außerdem bereits 135000 Euro eingeplant, um auf einem Grundstück in der Bad Wörishofer Straße 37 ein Gebäude abzureißen, den Platz aufzukiesen und so insgesamt 40 zusätzliche Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Ein entsprechender Beschluss muss aber erst noch gefasst werden. Auch ob der Parkplatz Mitarbeitern vorbehalten bleiben soll oder er – eventuell kostenpflichtig – auch von Besuchern des Landratsamtes und der Kreisklinik genutzt werden kann, ist bisher noch offen.

„Wir müssen überlegen, wie wir das Problem insgesamt anpacken. Wir sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt,“ sagte Landrat Weirather mit Blick auf manchen Besucher, der vielleichtauch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Landratsamt in Mindelheim kommen könnte.