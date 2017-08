2017-08-05 09:00:00.0

Sparkasse Mehr Online und mehr Automaten

Aus sieben Geschäftsstellen werden Selbstbedienungsfilialen. Die persönliche Beratung vor Ort will das regionale Bankhaus aber sogar ausbauen. Von Johann Stoll

Auf die Privatkunden der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, die vor allem in kleineren Orten leben, kommen Veränderungen zu. Sieben der derzeit 51 mit Mitarbeitern besetzten Geschäftsstellen werden heuer und 2018 in Selbstbedienungsfilialen umgewandelt. Zugleich will die Sparkasse die persönliche Beratung ihrer Kunden ausbauen. Das betonte der Vorstandsvorsitzende Thomas Munding im Gespräch mit der Mindel-heimer Zeitung.

Betroffen sind die Geschäftsstellen Bad Wörishofen-Gartenstadt, Hergensweiler, Kammlach, Lautrach, Rammingen, Sontheim und Wiedergeltingen. Vor Ort bleiben jeweils Selbstbedienungsfilialen erhalten. In Kammlach soll ein Beratungszimmer belassen werden. Dort können sich Kunden auf Wunsch beraten lassen.

In erster Linie sei es das veränderte Verhalten der Kunden, das die Entscheidung notwendig gemacht habe. Im Durchschnitt nutze ein Kunde nur noch einmal jährlich die Serviceleistungen einer mitarbeiterbesetzten Geschäftsstelle“, sagt Munding. Deutlich besser genutzt würden die Internet-Filiale, die Sparkassen-App und das Netz der Geldautomaten.

Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim hat rund 100 000 Privatkunden. Davon können bereits 51 Prozent ihr Konto zuhause am Computer führen. Bei Firmen ist das Online-Banking sogar schon bei 70 Prozent üblich. Die Sparkasse rechnet hier mit weiterem Wachstum. Denn über das Online-Banking könnten die Firmen ihrer Archivierungspflicht einfacher nachkommen.

Die Folge der Digitalisierung: Für die normalen Bankgeschäfte wie Überweisungen oder Geldabheben müssen Kunden nicht mehr an den Schalter. 17 000 Kunden oder gut ein Drittel der Online-Bankkunden nutzen die Sparkassen-App, wie der Abteilungsdirektor Vertriebsmanagement Dirk Peters berichtet. Mit Hilfe der App lassen sich von unterwegs die Veränderungen auf dem Konto einsehen und Überweisungen vornehmen. Eine Rechnung wird zum Beispiel nur noch abfotografiert. Alle notwendigen Überweisungsdaten werden dann eingelesen. „Das ist schneller erledigt, als die Rechnung zur Seite zu legen“, sagt Peters. Das mühsame Eintippen etwa der IBAN-Nummer entfällt.

Bei aller Veränderung betont der Vorstandsvorsitzende Munding, dass die Sparkasse weiterhin tief in der Region verwurzelt bleibe. Den vertrauensvollen Kontakt zu den Kunden will sie pflegen. Das Geschäftsstellennetz sei auch künftig überdurchschnittlich groß. Pro 6000 Einwohner gibt es nach der Reform eine Geschäftsstelle, so Munding. Bei den schwäbischen Sparkassen sind es 7500 Einwohner, die auf eine Filiale kommen.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Memmingen hat der neuen Struktur bereits zugestimmt. Alle vier bis fünf Jahre sieht sich der Verwaltungsrat die Strukturen genau an und nimmt bei Bedarf Korrekturen vor. Mit allen Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden seien Gespräche geführt worden. Alle hätten grundsätzlich Verständnis gezeigt, sagte Munding. Überzeugt hat offenbar vor allem, dass die Sparkasse die Versorgung des ländlichen Raumes aufrecht erhält. Die dezentrale Beratung soll sogar ausgeweitet werden. Berater sollen mehr Zeit für ihre Kunden vor Ort haben, sagt Peters.

Neben der größeren Mobilität der Kunden und der Digitalisierung des Bankgeschäftes spielt noch ein Umstand eine Rolle: Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB mit ihren Negativzinsen zehrt empfindlich an den Gewinnen der Banken. Sollte sich nichts ändern, werden sich die Erlöse der Sparkasse bis 2022 nahezu halbieren. Die Sparkasse muss also auch aus Kostengrünen gegensteuern. Damit verbunden ist auch moderater Personalabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen. Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim beschäftigt derzeit 670 Mitarbeiter, einige von ihnen in Teilzeit. 15 bis 20 Arbeitsplätze sollen nächstes Jahr abgebaut werden.