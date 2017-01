2017-01-20 14:32:59.0

Grüne Woche „Mehr Tierwohl – das geht nicht zum Nulltarif“

Simon Weber beschäftigt sich jeden Tag mit Fragen, die derzeit auf der „Grünen Woche“ Thema sind. Von Franz Kustermann

Derzeit findet in Berlin die „Grüne Woche“ statt: Die weltweit bedeutendste Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau dürfte wieder Hunderttausende Besucher anlocken. Heiß diskutierte Themen sind heuer Tierwohl, Milchpreiskrise, Gewässerschutz und Düngeverordnung. Einer, der täglich mit diesen Fragen konfrontiert ist, ist Simon Weber. Er betreibt in Erlis bei Markt Rettenbach einen Milchviehbetrieb, der im Jahr 1991 auf „Bio“ umgestellt wurde.

Die Forderung nach mehr Tierwohl beispielsweise ist für den 33-jährigen Landwirt nach eigenen Angaben kein Problem, da er die Vorgaben des Anbauverbandes Bioland bei seinem Stallneubau 2010 bereits berücksichtigt habe. Seinen 90 Kühen stehe im modernen Laufstall mit Melkroboter jeweils ein Platz von zwölf Quadratmetern zur Verfügung, zudem ein Laufhof und Außenliegeboxen. Rund 100000 Euro habe ihn das „Mehr an Tierwohl“ beim Bau zusätzlich gekostet. „Wenn Discounter das fordern, dann muss das von denen auch bezahlt werden“, meint der Landwirt.

Die Hörner der Kälber entfernt der Bauer; im Laufstall für ihn „ein absolutes Muss zum Schutz von Mensch und Tier“. Mit „hornlos-vererbenden Besamungsbullen“ will er das Gefahrenpotenzial langfristig in Griff bekommen. Die geplante Düngeverordnung bereitet Weber ebenfalls kein Problem, weil mit 1,7 Großvieheinheiten sein Viehbestand (90 Kühe plus Nachzucht) zu seinen Betriebsflächen (83 Hektar Grünland und 17 Hektar Acker) passe.

Schwere Lehmböden ermöglichen ihm, die Flächen ohne mineralischen Dünger und in ganzjähriger Weidehaltung zu bewirtschaften. Auf chemischen Pflanzenschutz kann er verzichten, weil er seinen Acker sorgfältig pflüge und eine „konsequente Fruchtfolge mit viel kleereichem Weidelgras“ einhalte. Den Ampfer müsse er aber von Hand ausstechen.

Den anhaltend niedrigen konventionellen Milchpreis hält Weber für ein Desaster, da er die Kosten bei Weitem nicht decke: „Die Bauern können nicht zum Weltmarktpreis produzieren, aber wirtschaften wie Ökobetriebe.“ Seiner Meinung nach sind die Landwirte im Allgäu, sowohl die ökologisch als auch die konventionell wirtschaftenden, „sehr gut geschult und machen ihre Arbeit aus Leidenschaft“. Sie pflegten ihre Tiere „wie ihre eigenen Kinder“ und bewirtschafteten ihre Flächen, damit auch in Zukunft alle davon satt werden könnten.

Als Biobauer bekommt Weber zwar rund 47 Cent für ein Kilogramm Milch ausbezahlt; allein das „Mehr an Tierwohl“ hat seinen Stall jedoch um rund 100000 Euro verteuert. Der Landwirt meint: Wie er könne das aber nicht jeder Bauer machen. Vor allem, wenn die Weideflächen nicht so nahe am Hof lägen und das Vieh über öffentliche Straßen getrieben werden müsse. Probleme, nicht genügend Futter fürs Vieh ernten zu können, gebe es ohne Mineraldünger vor allem in den regenarmen Sommermonaten.

Laut dem Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ludwig Merk, arbeiten von den 1480 Unterallgäuer Milchviehbetrieben bislang weniger als zehn Prozent in ökologischer Wirtschaftsweise, also ohne mineralischen Dünger und chemischen Pflanzenschutz.