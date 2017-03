2017-03-31 00:41:37.0

Natur Mehr als nur ein Hobby

Warum Imker sich ihrer Verantwortung bewusst sein sollten

Was die Bienen Gutes für die Natur bewirken, betrachteten die Unterallgäuer Imker bei ihrer Frühjahrsversammlung im Mindelheimer Forum. Eine Fachausstellung rundete den Imkertag ab.

Im Vorfeld trafen sich die Unterallgäuer Vereinsvorsitzenden zu einer internen Jahresversammlung. Deutlich sei die Zahl der Imker, aber nur leicht die Zahl der Völker gestiegen. Kreisvorsitzender Josef Schropp hob die hohe Verantwortung der Imker gegenüber ihren Bienen und der Umwelt heraus. „Es ist mehr als ein Hobby“, darüber sollten sie sich bewusst sein, so der Unterallgäuer Bienen- und Gesundheitssachverständige Georg Link. Nur schnell der Natur was Gutes tun zu wollen, bringe nichts. Wie die Landwirte bräuchten sie Verantwortungsgefühl gegenüber dem Tier und sollten sich fachlich schulen. An der Imkerschule Schwaben in Kaufbeuren oder bei Lehrbienenständen in Warmisried und Schättele sowie Lauben gebe es Kurse.

Sehr gut etabliert habe sich das Imkern auf Probe. Ein Imkerpate begleite den Jungimker über zwei Jahre in der Praxis. Vom bayerischen Staat werde das Probeimkern gefördert. Bereits für Schulklassen bieten die Unterallgäuer Imker Besuche an den Bienenständen an. Die Schüler dürfen dabei sehen, „wie diese Tiere leben und arbeiten“.

Im Herbst zeige der Mindelheimer Bienenfilmer Donat Waltenberger seine neuesten Bilder im Forum. Der Bienenprofi bekam für seine Forschungs- und Filmarbeiten internationale Auszeichnungen.

Für Josef Schropp ist das Bienenhalten „Entspannung“. Wer richtig Imkern will, sollte Zeit mitbringen. Eine große Freude ist für den Kreisvorsitzenden, wenn seine Völker stark und sanftmütig sind. „In der Schöpfung tätig zu sein, ist so schön, weil ich eine wertvolle Art erhalte. Bienen ermöglichen vielen Natur- und Nutzpflanzen den Fortbestand. Wer sich fürs Imkern interessiert, kann sich unter www.imker-Unterallgaeu.de informieren. (jd)