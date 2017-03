2017-03-31 04:00:00.0

Stadtpolitik Meterlanger Protest

Mehr als 400 Nachbarn fordern den Erhalt des Spielplatzes an der Bourg-de-Peage-Straße. Eine Ersatzfläche lehnen sie ab. Das hat mit der Vergangenheit des Grundstücks zu tun Von Johann Stoll

Die Anwohner des Spielplatzes an der Bourg-de-Peage-Straße wehren sich. 429 Frauen und Männer, überwiegend Bewohner aus dem Mindelheimer Osten, haben bei einer Unterschriftenaktion mitgemacht, die das Ziel hat, den Spielplatz an der Bourg-de-Peage-Straße zu erhalten. Sie wenden sich damit entschieden gegen Überlegungen des Stadtrates, diesen Spielplatz aufzulösen und durch einen neuen in der Nähe zu ersetzen. Die Kommunalpolitiker wollen das 3000 Quadratmeter große städtische Grundstück offenbar mit Geschosswohnungen bebauen lassen.

Auf einer nicht öffentlichen Klausurtagung im Januar 2016 hatte der Stadtrat sich des Themas Wohnungsnot angenommen. Unter die Lupe haben die Kommunalpolitiker eigene Grundstücke genommen, aber auch Flächen, die grundsätzlich bebaut werden können. Darunter war auch dieser Spielplatz im Osten Mindelheims.

Bürgermeister Winter betonte, es gebe derzeit keine konkreten Pläne. Auch habe gerade dieses Projekt nicht höchste Priorität. In jedem Fall müsste zuerst ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Im Flächennutzungsplan ist der Spielplatz als Grünfläche eingezeichnet. Für mutmaßlich zwei größere Mietwohnungshäuser wäre das ein erheblicher Aufwand, wie Winter sagte.

Dennoch hatte der Bürgermeister bei den Haushaltsberatungen dafür plädiert, vorerst keine neuen Spielgeräte für den bestehenden Spielplatz anzuschaffen. Dieser werde möglicherweise in zwei, drei Jahren bebaut werden.

Kaum hatte die Mindelheimer Zeitung darüber berichtet, formierte sich Widerstand. Christina und Ernst Wurster sowie Gabriele Demmler hatten die vergangenen Tage fleißig Unterschriften gesammelt. 98 Prozent der Leute, die sie angesprochen hatten, seien für den Erhalt des bestehenden Spielplatzes, sagte Ernst Wurster bei der Übergabe der Unterschriftenlisten, die zu einer meterlangen Rolle zusammengefügt waren.

Sie weisen darauf hin, dass der mögliche neue Standort für den Ersatzspielplatz in früheren Jahrzehnten als Mülldeponie genutzt worden ist und keinesfalls geeignet sei, um dort Kinder spielen zu lassen. Dass das Areal im Osten Mindelheims zur Bahnlinie hin mit Altlasten belastet ist, bestätigte der Bürgermeister: „Das ist uns klar.“

Die Stadt würde niemals einen Spielplatz auf einem Gelände ausweisen, von dem Gefahr für Kinder ausgeht. In jedem Fall würde vorher die Bodenbeschaffenheit technisch untersucht, ob auf dieser Fläche an der Bahnlinie überhaupt ein solcher Spielplatz angelegt werden kann. Auch würde der Spielplatz so abgesichert, dass kein Kind durch die Bahnlinie gefährdet wäre.

Christina Wurster sagte, dieser Spielplatz sei einer der wenigen, die nicht an einer stark befahrenen Straße liegen. Kleine Kinder könne man auch mal allein auf den Platz lassen, ohne Sorge haben zu müssen, dass sie von Autos gefährdet werden.

Warum wird aber nicht die belastete Fläche für Wohnbebauung genutzt und der Spielplatz bleibt unangetastet? Das hat mit der Bahn zu tun, sagt Winter. Entlang den Gleisen dürfe nicht gebaut werden. Ein Spielplatz wäre aber möglich.

Stephan Winter betonte, der Stadtrat habe nicht vor, irgendjemanden zu ärgern. Keinesfalls sollte Kindern und Eltern etwas weggenommen werden. Es gehe um die Beseitigung der Wohnungsnot. Die Lösung, in unmittelbarer Nachbarschaft einen Ersatzspielplatz zu errichten, habe alle überzeugt. Winter sagte, es sei Aufgabe der Kommunen, für ausreichenden Wohnraum zu sorgen. Er werde den Stadtrat über die Ablehnung der Pläne durch die Nachbarn informieren. „Sie dürfen mir abnehmen, dass wir das ernst nehmen.“ Die Stadt tue viel für ihre Spielplätze. Der Bürgermeister weist auf die Bleichstraße hin, in der heuer ein neuer Spielplatz angelegt werden soll. Im Haushalt stehen 120 000 Euro für die Anschaffung neuer Geräte auf den Spielplätzen bereit.

Bei dem Protest geht es nicht allein um den Erhalt des Spielplatzes Bourg-de-Peage-Straße. Die direkten Nachbarn lehnen die Bebauung ab. Ernst Wurster sagte, es sei nicht angenehm, dass hier zwei Wohnblöcke entstehen. Gabriele Demmler fürchtet deutlich mehr Verkehr in dieser Ecke, die nur durch zwei kleinere Straßen erreichbar ist.