2016-12-22 16:28:00.0

Betreuung Millionenprojekt für die jüngsten Bürger

Ettringens Kindergarten wird für 1,8 Millionen Euro doppelt so groß. Beim Spatenstich freuen sich nicht nur die Kinder. Von Franz Issing

„Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss zu uns Kindern gehn“, sangen die Kleinen der Kindertagesstätte St. Martin. Mit ihren Betreuerinnen, Bauleuten, Eltern und Gemeinderäten fieberten sie so musikalisch der Erweiterung ihres Domizils in der Watzmannstraße entgegen.

Symbolisch gaben für das Neubauprojekt mit dem ersten Spatenstich „grünes Licht: Architekt Herwig Wagner, Kindergartenleiterin Erika Silbernagl, Leonhard Johanni, Chef des gleichnamigen Baugeschäfts, sowie Bürgermeister Robert Sturm. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange und sollen im Frühjahr 2017 fortgeführt werden.

ANZEIGE

„Für uns ist der Anbau nicht nur Erweiterung, sondern vor allem Bereicherung des Kindergartens, und Krippenalltages“, bemerkte Erika Silbernagl. Und was die Leiterin der Kindertagesstätte besonders freute. „Dass wir unsere Ideen bei der Planung des Neubaues mit einbringen durften“.

„Wir schauen mit Zuversicht einem ereignisreichen Baujahr entgegen“, machte sie Handwerkern und Planern Mut. „Es gibt viel zu tun, packen wir es gemeinsam an, dass wir bald Hebauf und Einweihung feiern können“, so Rathauschef Robert Sturm in seinem Grußwort. Nach Fertigstellung bietet das neue Gebäude 124 Kindern Platz. Derzeit stehen in der aus allen Nähten platzenden Einrichtung nur 87 Plätze zur Verfügung.

Wenn alles wie geplant läuft, können die Kinder schon Ende 2017 in das neue Gebäude einziehen. Die Fläche des Kindergartens St. Martin wird in Richtung Westen bis hin zum alten Bahnhof verdoppelt. Der große Kinderspielplatz im Süden ist für die Bauarbeiter tabu.

Für die großzügig geplante Erweiterung der Kindertagesstätte greift die Gemeinde Ettringen tief in die Tasche. Die Baukosten sind auf etwa 1,8 Millionen Euro veranschlagt. 750 000 Euro, also fast die Hälfte der Summe schießt der Freistaat Bayern zu. Den Rest bringt die Kommune aus Eigenmitteln auf.