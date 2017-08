2017-08-02 10:32:00.0

Statistik Mindelheim ist Top-Region im Allgäu

Die Arbeitslosenquote liegt bei nur 2,0 Prozent – und damit an der Spitze im Agenturbezirk.

Unterallgäu Sommer, Sonne, Stabilität auf dem Arbeitsmarkt: Wie bereits im Juni erreichte die Arbeitslosenquote im Allgäu den Wert von 2,5 Prozent. Eine signifikante Verbesserung zeigt der Vergleich mit dem Vorjahresergebnis: 2016 lag die Quote noch beim höheren Wert von 2,9 Prozent. Aktuell waren bei den Vermittlern der Arbeitsagentur und in den sieben Jobcentern 9271 Menschen arbeitslos gemeldet, 62 mehr als im Monat zuvor. Viele Betriebe haben Bedarf nach Arbeitskräften: Insgesamt standen 7300 Stellenangebote zur Verfügung. „Stellenangebote quer durch viele Branchen erhöhten die Beschäftigungschancen auch für Menschen, die sich in der Vergangenheit schwerer taten, eine neue Arbeitsstelle zu erhalten“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Unterallgäu lag im Juli wie in den Vormonaten bei 1,8 Prozent. Das ist die drittniedrigste Quote in Deutschland. Laut Arbeitsagentur hatten im Juli 1454 Unterallgäuer keinen Job. Davon waren 227 unter 25 Jahre. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 24-Jährigen betrug damit 2,2 Prozent. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen der bundesweit niedrigsten Werte. 513 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II. Das sind 0,6 Prozent aller Erwerbspersonen. Auch hier ist das Unterallgäu mit dem drittniedrigsten Wert in Deutschland spitze.

ANZEIGE

Das gute Allgäuer Ergebnis setzt sich auch fort, wenn man die einzelnen Wirtschaftsräume betrachtet. In nahezu allen Regionen erreichte die Arbeitslosenquote eine Zwei vor dem Komma. An der Spitze behauptete sich der Raum Mindelheim mit einer Arbeitslosenquote von zwei Prozent, dicht gefolgt von Lindau mit einem Ergebnis von 2,1 Prozent. Stark verbessert zeigte sich das Arbeitsmarktergebnis auch in den Regionen Memmingen, Marktoberdorf und Füssen mit einer Quote von jeweils 2,3 Prozent. Gut aufgeholt hat der Raum Kaufbeuren. Während er im Juli 2016 eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent vorzuweisen hatte, lag der aktuelle Wert bei 3,2 Prozent.

Die Arbeitsagentur rechnet für August mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit, da viele schulische und betriebliche Ausbildungen enden und generell eine Reihe von Kräften entlassen wird. Aus Erfahrung sinkt die Arbeitslosigkeit dann aber wieder mit dem Ende der Sommerferien.