2017-07-19 04:00:00.0

Stadtentwicklung Mindelheim ist auf Wachstumskurs

SMindelheim hat ein Wohnungsproblem, sagt die große Mehrheit im Stadtrat. Warum sich darüber eine Debatte erübrigt, sagt CSU-Sprecher Christoph Walter. Von Johann Stoll

Gibt es die regelmäßig heraufbeschworene Wohnungsnot in Mindelheim überhaupt nicht? Diesen Eindruck jedenfalls vermittelte Stadträtin Hannelore Lutzenberger (Bürgergemeinschaft) auf der jüngsten Stadtratssitzung am Montag. Lutzenberger machte eine ganz andere Rechnung auf. 450 Wohnungen seien bereits gebaut oder fest geplant. Dem gegenüber stünden 300 Wohnungen, die benötigt würden. Ihr Fazit: „Es gibt in Mindelheim keine Wohnungsnot. Was wir erleben, ist ein Wettlauf von Bauträgern.“

Das wiederum erzeugte heftige Widerrede von Mehmet Yesil, SPD. Er erlebe Wohnungsnot tagtäglich. Es fehle vor allem an günstigem Wohnraum. Es lebten in Mindelheim auch sozial Schwächere, Familienväter, die nur mit Mühe über dem Mindestlohn verdienten. „Wenn wir uns soziale Stadt nennen wollen, dann müssen wir hier aktiv werden.“ Yesil betonte, er würde sich noch viel mehr Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt wünschen.

Grundsätzlich wurde CSU-Fraktionssprecher Christoph Walter. Fest stehe, dass es „seit vier, fünf Jahren an allen Ecken und Enden an bezahlbarem Wohnraum fehlt“. Eine solche Lage habe es vor vielen Jahren schon einmal gegeben. Mindelheimer hätten auf Stetten oder Auerbach als Wohnort ausweichen müssen.

Stadträte sollen bejahen, nicht nur verneinen

„Wir sind eine wachsende Stadt, ob uns das gefällt oder nicht“, betonte Walter. Mindelheim biete mehr als 10000 Arbeitsplätze mit einer hohen Einpendlerquote. Dies gelte es klug zu steuern. „Diese Aufgabe haben wir“, so Walter in Richtung Stadtrat.

Es würde heute dieselbe Debatte geführt, die Landsberg vor 20 Jahren und Buchloe vor zehn Jahren erlebt hätten. Eine Debatte darüber, ob Mindelheim wachsen wolle oder nicht, erübrigt sich damit aus Sicht Walters. Eine Prognose-Studie habe ergeben, dass Bayerns Bevölkerung in den nächsten Jahren um zehn Prozent wachsen werde. Als Stadtrat müsse man auch bejahen, und nicht nur verneinen.

Zur Entscheidung, die Wiese am Lautenwirtsgässchen für Wohnbebauung heranzuziehen, sagte der CSU-Sprecher, die Fläche werde als Gemeinbedarfsfläche nicht mehr benötigt. Das Stadion sei im Süden der Stadt entstanden. Das betonte auch Roland Ahne (SPD).

Auch für eine womöglich notwendig werdende Erweiterung der Grundschule würden keine weiteren Flächen benötigt. Haus A und Haus C könnten aufgestockt werden. Dadurch ließen sich acht bis neun zusätzliche Klassenzimmer errichten. Diese Auskunft hatte Kämmerer Wolfgang Heimpel in der Stadtratssitzung gegeben. Walter errechnete daraus Platz für 240 bis 270 Schüler. Das sei weit mehr als die angenommene Zunahme der Schülerzahlen.

Das Wachstum hat auch eine Kehrseite

In Richtung der Anwohner des Lautenwirtsgässchens sagte Walter, im Stadtrat habe sich die Entscheidung niemand leicht gemacht. Es sei kein Bebauungsplan gegen die Bürger, sondern mit den Bürgern aufgestellt worden. Josef Doll, Grüne, gab zu bedenken, dass der Wachstumskurs auch seine Kehrseite habe. Die Stadt müsse mehr Kindergartenplätze schaffen und der Verkehr nehme zu. „Das sollte man nicht vergessen.“ Dass durch die zahlreichen Einwände, die großteils berücksichtigt wurden, die Qualität des Bebauungsplanes gewonnen habe, betonte der ÖDP-Stadtrat Peter Miller.

Ursula Kiefersauer (CSU-Fraktion) wurde grundsätzlich. Die Demokratie lebe, wenn sich verschiedenartige Meinungen äußern könnten. Wichtig sei respektvoller Umgang. Das habe der Stadtrat besser gemeistert als andere Kommunen.

Uli Manlig (SPD) bat die Anwohner um Nachsicht. Jeden einzelnen Einwand könne er nachvollziehen. Aus Sicht der Stadt Mindelheim stelle sich manches aber anders dar. „Ich bitte das zu akzeptieren.“

Bürgermeister Stephan Winter (CSU) nannte das neue Baugebiet richtig. Wer hier später wohne, könne vieles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Damit entstehe motorisierter Verkehr erst gar nicht. Der Standort sei also ideal.

Allerdings sei der Bedarf nach Einfamilienhäusern weiterhin sehr hoch, sodass die Stadt auch weiter in Richtung Norden wird wachsen müssen.