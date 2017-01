2017-01-26 04:06:00.0

Bauprojekt in der Nähe der Altstadt Mindelheim lindert die Wohnungsnot

Östlich des Förderzentrums entsteht ein neues Baugebiet, das Hunderten von Menschen Platz bieten wird. Aber nicht alle Stadträte sind rundum zufrieden damit Von Johann Stoll

Die Kreisstadt ist auf dem besten Wege, die Wohnungsnot spürbar zu dämpfen. Im Stadtrat sind am Montagabend weitere Details zum Bauprojekt am Lautenwirtsgäßchen bekannt geworden. Architekt Rudolf Reiser, der den Bebauungsplan im Auftrag der Stadt entworfen hatte, sprach von zwei Einzelhäusern, sieben Doppelhäusern, drei Reihenhäusern und 120 Wohnungen, die in dem Areal zwischen Hohem Weg und dem Förderzentrum gebaut werden sollen. Mit 19 gegen drei Stimmen brachte der Stadtrat die Planungen auf den Weg.

Wie Bürgermeister Stephan Winter erklärte, besteht für das Gebiet bereits Baurecht, das bisher allerdings nie ausgeübt wurde. Wie aus dem Plan aus dem Jahr 1974 hervorgeht, sollte ursprünglich auf der 5,65 Hektar großen Fläche ein neues Fußballstadion untergebracht werden.

ANZEIGE

Neubau der Kindertagesstätte

Bebaut werden sollen nun vier Hektar. Neben der Wohnbebauung ist geplant, auf dem Areal auch die Kindertagesstätte St. Stephan neu zu bauen. Dort sollen acht Gruppen mit bis zu 200 Kindern Platz finden. Der alte Standort des Kindergartens in der Bürgermeister-Betz-Straße soll nach dem Neubau aufgegeben werden.

Das Gebiet wird klar gegliedert. Südlich des Geh- und Radwegs Lautenwirtsgäßchen bleibt die Grünanlage erhalten. Dort soll der öffentliche Bolzplatz Platz finden, der im Norden überbaut wird. Direkt neben dem Hohen Weg neben der Grünanlage werden Besucherparkplätze errichtet. Die Geschosswohnungen werden Tiefgaragen erhalten, sodass möglichst wenige Autos überirdisch parken müssen.

Nördlich des Lautenwirtsgäßchens schließt sich ein schmaler Grünstreifen an. Dort sollen Kleinkinder spielen und auch Sandkästen errichtet werden können. Reiser nannte die Zahl von 180 Tiefgaragen-Stellplätzen und 40 überirdischen Besucherparkplätzen.

Die Sprecher der Fraktionen Christoph Walter (CSU), Uli Manlig (SPD) und Stefan Drexel (Freie Wähler) betonten unisono mit dem Bürgermeister, dass auf die Interessen der Anwohner besonderes Augenmerk bei der Planung gelegt worden sei. So schließt sich im Norden erst einmal eine Reihe mit ein- bis zweigeschossigen Häusern an. Die Häuser in der zweiten Reihe werden dann zweigeschossig. Sie werden Sattel- und Walmdächer erhalten. Dann folgt in Richtung Süden eine neu zu bauende Erschließungsstraße. Südlich davon entstehen die viergeschossigen Geschossbauten mit Flachdächern. Sie werden barrierefrei gebaut und erhalten alle Aufzüge.

Mit dem Geld Klostergebäude erhalten

Christoph Walter erinnerte an die Klausurtagung des Stadtrates vor einem Jahr. Damals war erkannt worden, dass die Stadt mehr für den Wohnungsbau tun müsse. Zum Flächenverbrauch sagte er, dass es sinnvoller sei, diese innenstadtnahe Fläche zu bebauen als weiter in den Norden zu wachsen. Das allerdings geschieht auch weiterhin.

Nach MZ-Informationen will die Stiftung des Heilig-Kreuz-Klosters die Fläche vermarkten. Die Mieteinnahmen einzelner Häuser sollen dazu dienen, Gebäude des Klosters zu unterhalten. Die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim soll Partner sein. Bürgermeister Winter machte zu den Besitzverhältnissen in öffentlicher Sitzung keine Angaben.

Uli Manlig (SPD) begrüßte das Vorhaben, weil damit die Wohnungsnot gelindert werde. Er regte aber an, den Fußballplatz an anderer Stelle neu zu errichten. Westlich der Krumbacher Straße oder östlich der Bad Wörishofer Straße nannte er als mögliche Standorte.

Josef Doll (Grüne) vermisst einen Kinderspielplatz. Und er erkundigte sich nach ökologischen Ausgleichsflächen. Die seien hier nicht gefordert, sagte der Architekt, weil die Grünfläche mit dem Plan langfristig gesichert werde.

Hannelore Lutzenberger (Bürgergemeinschaft) und Ursula Kiefersauer (CSU-Fraktion) übten Kritik, dass die gesamte Baufläche fürs Wohnen verwendet werde. Sie hätten es lieber gesehen, wenn noch mögliche Erweiterungsflächen für Sport, Schule oder die Musikschule (Kiefersauer) zurückbehalten worden wären. Die große Mehrheit im Stadtrat sah dazu aber keine Notwendigkeit, weil um die Schulen noch ausreichend Flächen vorhanden seien.

Zusammen mit Max Heim stimmten Kiefersauer und Lutzenberger gegen die Pläne. Heim störte sich an der Dachform.