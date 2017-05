2017-05-17 03:35:00.0

Musik Mindelheim und der Rockstar

Was Tom Wild mit der neuen CD des schwedischen Sängers Nad Sylvan zu tun hat. Von Johann Stoll

Die Braut sagte nein, „The Bride Said No“. Keine schöne Geschichte, aber sie hat das Zeug zu großer Dramatik. Seit Wochen fiebern Rockfans weltweit der neuen CD von Nad Sylvan entgegen. Sie wird am 26. Mai erscheinen. Der Schwede, der schon mit Steve Hackett von Genesis zusammengearbeitet hat, hat die CD bei Stockholm in seinem Studio eingespielt. Mit ihm sind Top-Stars am Start: Der Schlagzeuger kommt von Jethro Tull, der Bassist ist mit Peter Gabriel aufgetreten. Und das Allerschönste: Die CD hat ganz viel mit zwei Mindelheimern zu tun.

Fangen wir mit Frank Grabowski an. Der Maler und Galerist stammt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Seit vielen Jahren lebt er in Mindelheim. Grabowski ist glühender Fan der Gruppe Genesis und ihres Frontmannes Steve Hackett, die zwischen 1971 und 1977 sechs Studienalben veröffentlichte. Genesis gehört zu den Rockgruppen weltweit, die die meisten Tonträger verkauft haben.

Mehrere Konzerte hatte Grabowski bereits besucht, als er 2013 näheren Kontakt zu dem Komponisten und Gitarristen fand. Nicht nur das: Er und seine Frau Angelika sind heute mit Hackett befreundet. Voriges Jahr im Oktober besuchte der Engländer Hackett Mindelheim und unternahm auch einen Abstecher ins Fuggerschloss nach Kirchheim, wo Grabowski Bilder ausstellte.

Auf seiner Welttour hatte Hackett den Schweden Nad Sylvan angeheuert, der eigentlich Amerikaner ist, aber in Skandinavien aufgewachsen ist. So lernte Sylvan auch die Grabowskis kennen. Vor zwei, drei Jahren hängte Sylvan dann seinen Job in einem Callcenter an den Nagel und startete seine Solokarriere.

Im Oktober vergangenen Jahres war Nad Sylvan mit Hackett im Unterallgäu. Bei dieser Gelegenheit kommt der zweite Mindelheimer ins Spiel: Tom Wild, zugereist aus dem Frankenland, Künstler, Fotograf. Seine Brötchen verdient er im Landratsamt. Wild hat Nad Sylvan eine halbe Stunde lang fotografiert. Dabei sind großartige Fotos entstanden, die den Abgelichteten sofort begeisterten. Auch Tom Wild war von dieser Begegnung so begeistert, dass er dem Musiker am Schluss die Bilder schenkte. Er kann sie verwenden, für was auch immer, nur der Name des Fotografen muss genannt werden.

Ein paar Monate später meldete sich Nad Sylvan per Mail, er könne mit 75 Prozent der Bilder arbeiten. Er wolle sie für sein Solo-Album verwenden, das er im Mai 2017 auf den Markt bringen will. Und sogar auf der Facebook-Seite des Sängers findet sich jetzt im Titel eines der Fotos von Tom Wild. Frank Grabowski ist sicher, dass diese Bilder Tom Wild viele Türen öffnen werden. Ihm selbst ist es nicht anders ergangen, weil er Steve Hackett gemalt hatte. Bei so manchen Auftritten des Rockstars durfte Grabowski schon Bilder zeigen, die sich dann auch gut verkauften.

Tom Wild selbst bezeichnet sich nicht als Profi. Die Kunst des Fotografierens hat er sich selbst angeeignet. Genauso wie die Malerei. Eines hat ihn aber schon immer ausgezeichnet: der Blick für das besondere Motiv.

Bei seinen Rundgängen durch Mindelheim fallen ihm immer wieder surreale Bilder auf. Wild hat immer gereizt, an einer Aufgabe so lange zu arbeiten, bis etwas Gutes herauskommt. „Das genieße ich“, erzählt er. Nur das erzeugt am Ende Kreativität. Jetzt hat er es bis auf die CD eines Rockstars gebracht.