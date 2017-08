2017-08-28 04:05:00.0

Vermieter schickte die Kündigung Mindelheimer Waschmaschinenmuseum im Schleudergang

Christoph Reß muss für seine Sammlung eine neue Bleibe suchen und hofft auf Hilfe von der Stadt Von Franz Issing

Sammelleidenschaft hat auch immer etwas mit „leiden“ zu tun. Das weiß Miele-Fan Christoph Reß aus Erfahrung. Doch was er jetzt erlebte, traf ihn wie der Blitz aus heiterem Himmel und wirbelte alles durcheinander: Sein Vermieter Andreas Huber hat ihm gekündigt. Nun hat der „Saubermann“ zwölf Monate Zeit, mit seinem im zweiten Stock des früheren Kaufhauses X untergebrachten Museums auszuziehen, und fühlt sich ein bisschen wie im Schleudergang. Bewegt werden müssen beim Umzug etwa 250 schwergewichtige Waschmaschinen mit Kult-Status, dazu ungezählte Schleudern, Trockner, Staubsauger und Bügeleisen, wie auch ein riesiges Sammelsurium von Gebrauchsartikeln, wie Seifen und Waschmitteln. Auf den Chef des Privatmuseums kommt ein ungeheuerer Kraftakt zu. „Weil jede Maschine einzeln geschultert werden muss“ erklärt er und spöttelt: „Hoffentlich hält der in die Jahre gekommene Lastenaufzug das durch“. Ein neues Domizil suchen muss sich auch Elfriede Filary, die im Miele Museum allerlei Antiquitäten und antike Möbel ausstellt.

Auch Förderer sind entsetzt

Wie Christoph Reß sind auch die 30 Mitglieder des „Miele-Museums-Vereins“ ob der Kündigung entsetzt. Bestreiten sie doch mit ihrem Beitrag den Unterhalt der Sammlung und setzen sich zudem für die Förderung der technischen Kultur in der Stadt ein. Findet Reß keine neue Bleibe, die auch statisch zu seinen Geräten passt, bedeutet dies das Aus für das Miele-Museum. „Dann muss ich alles entsorgen, was ich bisher gesammelt habe“, bedauert er und erinnert daran, dass er in seine Sammlung von Raritäten aus Blech und Stahl schon jede Menge Zeit, Geld und auch viel Herzblut investiert hat. „Für Mindelheim, die Stadt der Museen, wäre die Schließung des Museums ein herber Verlust“, findet auch Anne Serocka, Fördermitglied der ersten Stunde. „Diese Einrichtung hat sich in den letzten fünf Jahren zu einem Ort der Begegnung und der Kommunikation entwickelt“, gibt sie sich überzeugt und wird deutlich: „Wir verkaufen hier kein saures Bier, unsere Ausstellungen von Künstlern aus der Region sind sämtlich gut besucht, die Bude hat immer richtig gebrummt, Technik goes Kunst hat sich bewährt“, argumentiert Serocka und schwärmt: „Wir fühlen uns in den Räumen des Museums wie in Omas Küche und dort war es immer am schönsten“. Jetzt hofft der Chef des Miele-Museums – „bei uns hat sich mittlerweile ein kleiner Kunstklüngel etabliert“ – auf ein hilfreiches Signal von der Stadt, die wie er sagt, auf ihre Museumslandschaft doch so stolz ist.

Suche war bisher erfolglos

Bisher hat Christoph Reß vergeblich nach neuen Ausstellungsräumen gesucht. Ist er dabei erfolgreich, will er seine Sammlung von Haushaltshelfern als Museum und Kunstgalerie weiterführen.

Bis zu 15 neue Wohnungen

Letztlich hat er auch ein gewisses Verständnis für die Entscheidung des Hauseigentümers, der das Gebäude in der Maximilianstraße 5 grundlegend sanieren und umbauen will. Bei Architekt Karl-Heinz Holl und Andreas Huber liegen dafür bereits „noch unausgegorene Pläne in der Schublade“. Wie vom Hausbesitzer, der gerade in Kroatien Urlaub macht, am Telefon zu erfahren war, will er dort bis zu 15 Mietwohnungen schaffen.